El auditor de Plus Ultra confirma que la comisión del 1% al "lacayo" de Zapatero figura en la contabilidad

El auditor de cuentas de Plus Ultra Jesús Ángel Carbajo ha reconocido este miércoles que el nombre de Julio Martínez Martínez, "lacayo" del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, aparecía en los documentos que la aerolínea presentó para recibir el rescate.

¿Qué es el caso Plus Ultra? El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la Sepi. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno. A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases. La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos. Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la Sepi en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras. Leer más

El exlíder del PSOE ha sido imputado este martes por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad. Además, el juez de la Audiencia Nacional Luis Calama ha acordado hasta cinco registros de sedes mercantiles que podrían estar relacionados con el caso, entre ellas, la sede del despacho de Zapatero, ubicada frente a la sede nacional del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz. En el marco de estas actuaciones, el magistrado instructor ha levantado el secreto de sumario revelando que investiga supuestas mordidas a Zapatero a cambio de influir en el rescate de Plus Ultra.

En este contexto, Jesús Ángel Carbajo ha explicó en la comisión de investigación que tiene por objeto la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que el nombre de Julio Martínez Martínez y el de su empresa, Análisis Relevante, estaban en los papeles analizados en la auditoría que realizó para Plus Ultra. La aerolínea de la que era presidente Julio Martínez Sola utilizó la documentación de Jesús Ángel Carbajo para pedir el rescate de 53 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez entregó a Plus Ultra. Todo ello, después de que Zapatero influyese supuestamente en la decisión del Ejecutivo a cambio de presuntas mordidas por parte de la trama Plus Ultra.

"Tengo vista alguna factura de Julio Martínez Martínez, que sale en la empresa, que sale en la prensa. De la primera me parece que hubo una operación financiera pero no le sabría decir", ha explicado el auditor, que ha negado conocer de antemano que Plus Ultra fuese a utilizar sus documentos para pedir el rescate. Cabe recordar que el juez instructor pone de relevancia que la empresa podría haber sido creada con el único fin de ser una sociedad interpuesta para camuflar pagos a Zapatero. Una vinculación que el auditor ha negado conocer: "Cuando analizamos las cuentas y vemos las operaciones, lo que veo es la documentación que me aportan en relación con eso, no investigo quién está detrás o cómo está detrás".

De esta forma, ha explicado que la compañía sí que contemplaba un pago de 530.000 euros a Julio Martínez Martínez, lo que sería, según el auto del juez Luis Calama al que ha tenido acceso Libertad Digital, una comisión directa del 1% para el exlíder socialista. "Esa salida de dinero sí que está reflejada, por tanto, en la propia contabilidad", ha aseverado el auditor de la compañía, que se ha desmarcado completamente de la concesión del rescate. De hecho, ha defendido su legalidad. La trama Plus Ultra, según el mencionado auto, se refería a Julio Martínez Martínez como el "lacayo" de Zapatero.

El auditor también ha puesto de relevancia el problema económico que atravesaba la compañía anteriormente a la concesión del rescate. De hecho, ha justificado este problema por una estrategia de expansión de la compañía que se había realizado de forma fallida. En tanto, el auditor estaría demostrando que el rescate otorgado por el Gobierno de Pedro Sánchez no respondería, como así estaban pensadas las ayudas de la SEPI, a un problema económico derivado de la situación pandémica.

Además, como ya reveló Libertad Digital, la compañía pudo llevar a cabo esa operación de expansión geográfica y material —multiplicó por seis sus aviones operativos tras la ayuda— después de recibir la medida de gracia por parte del Consejo de Ministros. Este justificó el rescate asegurando que se trataba de una compañía estratégica para el Estado, a pesar de que sus vuelos solo representaban el 0,03% de los vuelos nacionales.