En pocas horas, el entorno más próximo al sanchismo ha ido pasando de las acusaciones de lawfare a la extrema prudencia, tanto en el ámbito político como en el mediático, en torno a la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. La periodista y tertuliana de la SER Esther Palomera admitía este martes por la noche en Hora 25, ya, según dijo, con el auto de más de 80 páginas leído y tras las primeras reacciones, que le seguía "dando vueltas la cabeza".

Palomera se refirió a la "sensación" en PSOE y Gobierno de que existe una "persecución", pero dijo que "no tenía elementos de juicio para hablar de una operación orquestada", y confesó luego sus dificultades para encajar la visión que tenía de Zapatero con las acusaciones del escrito del juez, que le imputa los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad.

"Me cuesta muchísimo imaginar eso", dijo evocando el "trato" con él siendo presidente y después, incluidos "todos estos meses" cuando "empezaron a salir estas informaciones".

"Yo creo que el auto es feo", dijo Palomera, "todas las actuaciones que se van describiendo no huelen bien", en una expresión muy similar a la que ahora están utilizando desde la izquierda política, en Podemos o en Sumar.

La periodista se ha referido al "impacto emocional" que se está produciendo en la dirección y la militancia del PSOE y ha citado "una frase muy lapidaria" que le han contado para describir la situación: "No es lo mismo que un novio te engañe a que te engañe el amor de tu vida".