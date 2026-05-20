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Esther Palomera, sobre el PSOE: "No es lo mismo que un novio te engañe a que te engañe el amor de tu vida"

"Me sigue dando vueltas la cabeza", confiesa la periodista horas después de la imputación del expresidente del Gobierno.

Libertad Digital
"Me sigue dando vueltas la cabeza", confiesa la periodista horas después de la imputación del expresidente del Gobierno.
Europa Press

En pocas horas, el entorno más próximo al sanchismo ha ido pasando de las acusaciones de lawfare a la extrema prudencia, tanto en el ámbito político como en el mediático, en torno a la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. La periodista y tertuliana de la SER Esther Palomera admitía este martes por la noche en Hora 25, ya, según dijo, con el auto de más de 80 páginas leído y tras las primeras reacciones, que le seguía "dando vueltas la cabeza".

Palomera se refirió a la "sensación" en PSOE y Gobierno de que existe una "persecución", pero dijo que "no tenía elementos de juicio para hablar de una operación orquestada", y confesó luego sus dificultades para encajar la visión que tenía de Zapatero con las acusaciones del escrito del juez, que le imputa los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad.

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"Me cuesta muchísimo imaginar eso", dijo evocando el "trato" con él siendo presidente y después, incluidos "todos estos meses" cuando "empezaron a salir estas informaciones".

"Yo creo que el auto es feo", dijo Palomera, "todas las actuaciones que se van describiendo no huelen bien", en una expresión muy similar a la que ahora están utilizando desde la izquierda política, en Podemos o en Sumar.

La periodista se ha referido al "impacto emocional" que se está produciendo en la dirección y la militancia del PSOE y ha citado "una frase muy lapidaria" que le han contado para describir la situación: "No es lo mismo que un novio te engañe a que te engañe el amor de tu vida".

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