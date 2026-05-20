José Luis Rodríguez Zapatero acaba de ser imputado por la Audiencia Nacional en medio de una investigación por blanqueo de capitales centrada en el rescate de Plus Ultra. La línea de contacto del expresidente socialista del Gobierno con la trama pasa por Julito Martínez Martínez, persona ligada a la aerolínea con el fin de lograr el rescate que, efectivamente, el Gobierno de Pedro Sánchez concedió a la empresa en plena pandemia y con 53 millones de euros. Ahí aparece una primera sociedad: Análisis Relevante, bajo titularidad de Julito pero que ha pagado 458.000 euros a Zapatero y 198.000 euros a las hijas del expresidente socialista. Pero la ruta societaria analizada por la UDEF va más allá. En el mapa figuran ya hasta ocho sociedades adicionales creadas, casualmente, en poco más de dos meses desde la aprobación del rescate a Plus Ultra.

¿Qué es el caso Plus Ultra? El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la Sepi. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno. A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases. La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos. Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la Sepi en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras. Leer más

El empresario Julio Martínez Martínez fue detenido inicialmente por el caso Plus Ultra. La línea de investigación principal pasaba por un presunto caso de blanqueo de capitales. Y fue detenido por su evidente vinculación a Plus Ultra —tenía un contrato de bonus de un 1 % del dinero conseguido en el rescate—, sus reuniones al más alto nivel —José Luis Rodríguez Zapatero, a quien José Luis Ábalos ya ha acusado de ejercer presiones sobre Pedro Sánchez para que se concediera el rescate de Plus Ultra—, y su actividad financiera en las fechas inmediatamente posteriores a la aprobación del rescate. Y es que impulsó al menos ocho sociedades mercantiles en poco más de dos meses después de la autorización oficial del rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno de Pedro Sánchez a la aerolínea controlada por empresarios ligados al régimen chavista de Venezuela.

En concreto, el periodo de hiperactividad fue de nueve semanas. Justo después de que el Consejo de Ministros aprobara el rescate el 9 de marzo de 2021. Y en ese plazo de tiempo Julito pasó a aparecer como administrador único de Rentas Litoral —más tarde denominada Voli Analítica—, Affita, Rentas Emeritenses, Fez Asesores, Mérida Capital, Zenzap, Agropecuaria Lucena y Zenebtimar. Su actividad no era llamativa. Y sus objetos sociales los habituales en este tipo de explosiones societarias: desde ámbitos inversores —en promoción inmobiliaria— hasta funciones de consultoría —asesoramiento y prestación de servicios múltiple—.

Quizás la más reveladora sea Voli, y es que esta sociedad operaba en el mercado de las aerolíneas, un sector un tanto exclusivo como para aparecer de la noche a la mañana. Voli Analítica, de hecho, vio modificar no solo su nombre original, sino también su objeto social para dedicarse a la intermediación en el transporte aéreo de mercancías y pasajeros (bróker de vuelos).

Operaba en la intermediación de vuelos comerciales, chárter, privados y ACMI. En la industria aeronáutica, ACMI es un acrónimo en inglés —Aeronave, Tripulación, Mantenimiento y Seguro— y opera con un tipo de contrato de alquiler de aviones —también conocido como wet lease o arrendamiento húmedo— mediante el cual una aerolínea alquila un avión a otra, incluyendo todo lo necesario para que pueda operar de inmediato, una práctica que suena mucho a la situación vivida por Plus Ultra.

Eso sí, la firma no tenía empleados aparentes en su lanzamiento ni una estructura operativa muy definida. Para colmo, Voli Analítica fue la reconversión de una sociedad inactiva destinada al mercado inmobiliario —nada que ver— y cuyo domicilio se encontraba en la urbanización El Mirador de Vera (Almería), justo el mismo lugar en el que Zapatero tuvo durante años una casa de playa.