La recogida de cable de Rufián sobre el auto de imputación de Zapatero en 24 horas

Según pasan las horas, la salida en tromba de la izquierda en defensa de Zapatero tras su imputación en el caso Plus Ultra empieza a mostrar cada vez más grietas. Tanto en el mundo mediático como en el político, concretamente en el de los socios y apoyos más sólidos del presidente Pedro Sánchez.

¿Qué es el caso Plus Ultra? El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la Sepi. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno. A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases. La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos. Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la Sepi en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras. Leer más

Uno de los que parece que se baja del barco en apenas 24 horas es Gabriel Rufián, protagonizando una recogida de velas histórica. Si ayer hablaba de Manos Limpias, Aldama, Iker Jiménez y de que los jueces están yendo a por el PSOE, este miércoles, antes de entrar al hemiciclo para participar en la sesión de control al Gobierno, el portavoz de ERC en el Congreso ha dicho a los medios que le han interpelado que el auto de imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero emitido ayer por el juez Calama está "muy bien escrito" y que quería saber la opinión del presidente sobre el mismo, olvidándose de los ataques a los jueces de hace apenas unas horas. Nada de acusaciones de lawfare y de conspiraciones fachas. No han pasado ni 24 horas.

De hecho, durante la sesión de control, Rufián manifestó estar "muy jodido" y urgió a Sánchez a dar una respuesta: "Si es verdad, es una mierda. Si es mentira, es una mierda aún mayor". "¿Dónde acaba el lobismo y empieza el tráfico de influencias?".

En la misma línea que Rufián se ha manifestado la líder de Podemos, Ione Belarra, que ha asegurado que dicho auto "no pinta bien". Recordemos que desde Podemos también abrazaron la causa del lawfare y el ataque a los jueces, en su línea habitual. Mientras, la diputada de Compromís, Águeda Micó, se ha mostrado más prudente y ha expresado su deseo de que el expresidente pueda "defenderse" en el proceso judicial.

Lo que parece evidente es que, si en las primeras horas el equipo de opinión sincronizada salió en tromba a defender a Zapatero, acudiendo al bulo de que todo se debía a una denuncia de Manos Limpias y unas acusaciones del arrepentido Aldama, usando el consabido lawfare de la malvada fachosfera, a medida que se fue conociendo el minucioso auto de casi 90 páginas del juez Calama quedó claro que la realidad era bien distinta. El clima, tanto en redes sociales como en las tertulias políticas y en los medios online, también en los tradicionalmente sanchistas, fue virando de forma radical. Muchos tertulianos y periodistas que lo han dado todo por sostener el argumentario que les enviaba cada día Moncloa, sin quitarle una coma, no estaban esta vez dispuestos a poner las manos en el fuego por Zapatero… y quemarse.

Ahora parece que, como pone de manifiesto este canutazo a Rufián entrando en el Congreso, las grietas también empiezan a producirse entre los socios que han mantenido con respiración asistida a Sánchez en el poder durante tres años a cambio, eso sí, de pingües beneficios para sus comunidades autónomas… ¿Están dispuestos a seguir otro año más así a pesar de lo mal que pinta el caso Zapatero o alguno de ellos dirá "hasta aquí hemos llegado"?