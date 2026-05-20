La Asociación de Fiscales arrasa en las elecciones al Consejo y asesta un duro golpe a Peramato

La Asociación de Fiscales (AF), que es la asociación mayoritaria en la carrera y que se ha mostrado critica con la actual fiscal General del Estado, Teresa Peramato, ha conseguido la mayoría de los vocales en las elecciones al Consejo Fiscal celebradas el lunes.

El Consejo Fiscal se trata de un órgano que tiene como función asistir en diferentes labores a la Fiscal General del Estado. Entre sus labores destacan: "Asesorar el Fiscal General del Estado en las materias que precise, elaborar los criterios generales para asegurar la unidad de actuación del Ministerio Fiscal en la estructura y funcionamiento de sus órganos, informar de las propuestas respecto al nombramiento de los diversos cargos y los ascensos" o "instar las reformas convenientes al servicio y al ejercicio de la función fiscal", entre otras funciones, según detalla el Ministerio Fiscal.

En concreto, según informa el Ministerio Fiscal en una nota de prensa, seis de los nueve vocales elegidos pertenecen a la Asociación de Fiscales. En total, cerca de 2.800 fiscales estaban llamados a votar en unos comisiones en los que se ha rozado el 80% de la participación (79,94%).

De los otros tres vocales restantes dos de ellos pertenecen a la Asociación Progresista de Fiscales, asociación que estuvo presidida por la propia Peramato y por el fiscal condenado por el Tribunal Supremo Álvaro García Ortiz, y el otro vocal pertenece a la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

De esta manera los fiscales elegidos han sido:

De la Asociación de Fiscales : Ana López Riera, Esther Moreno Amaya, José Francisco Ortiz Navarro, Macarena Ortiz Tejonero, Alberto Rodríguez Fernández y Javier Ródenas Molina.

: Ana López Riera, Esther Moreno Amaya, José Francisco Ortiz Navarro, Macarena Ortiz Tejonero, Alberto Rodríguez Fernández y Javier Ródenas Molina. De la Unión Progresista de Fiscales : Fernando Germán Benítez Pérez-Fajardo y Víctor Castells Domènech

: Fernando Germán Benítez Pérez-Fajardo y Víctor Castells Domènech De la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales: María Teresa Gálvez Díez

No obstante, el Ministerio Fiscal explica que el "escrutinio definitivo se certificará por la Junta Electoral el miércoles 27 de mayo a las 10 horas, en acto público que se celebrará en la sede de la Fiscalía General del Estado".