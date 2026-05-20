Ninguno de los ministros que este miércoles asistieron a la sesión de control al Gobierno en el Congreso, especialmente esperada por llegar un día después de la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quiso detenerse con la prensa a su llegada al pleno.

Los ministros pasaron apresuradamente por los pasillos de la cámara sin pararse a responder las preguntas de los medios. Todos ellos huyeron de los periodistas evitando así contestar a las preguntas sobre el auto de la Audiencia Nacional sobre la implicación de Zapatero en el caso Plus Ultra.

En el interior, Sánchez expresó "todo su apoyo" a Zapatero y Félix Bolaños también mostró su "orgullo" por el expresidente, pero en los pasillos hubo silencio a pesar de que un día antes Sánchez, según filtró la SER, había enviado un mensaje pidiendo expresamente que los socialistas dieran la cara por Zapatero. "Hoy más que nunca, debemos reafirmarnos en nuestra tarea de seguir luchando por hacer avanzar a nuestro país y defender el buen nombre de un compañero, el presidente Zapatero, que tanto bien hizo y hace a favor de la causa socialista", rezaba el mensaje, en el que Sánchez pedía "entereza".

Algunos socios de Sánchez sí se detuvieron con la prensa, donde se mostraron más tibios en su apoyo al expresidente. Por ejemplo, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, admitió ante los medios que "no pinta bien" el auto del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama contra Zapatero.

El juez Calama indica en su auto para citar a Zapatero como investigado el próximo 2 de junio que la investigación ha permitido constatar la existencia de "una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables".

Esa supuesta trama tendría como finalidad, indica, "la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra".