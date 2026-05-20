Primera querella contra todo el Consejo de Ministros por el rescate de Plus Ultra

El partido Iustitia Europa ha presentado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo una querella en tromba contra todo el Consejo de Ministros que autorizó el rescate de Plus Ultra.

¿Qué es el caso Plus Ultra? El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la Sepi. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno. A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases. La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos. Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la Sepi en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras. Leer más

La reciente imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por ser "el vértice" de la trama Plus Ultra ha aportado serios indicios que apuntan al cobro de presuntas mordidas por parte del exlíder socialista a cambio de influir para que el Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez aprobase un rescate de 53 millones de euros a la aerolínea.

"Suplico a la excelentísima Sala de lo Penal del Tribunal Supremo tenga por presentado este escrito, por interpuesta querella criminal en nombre de Iustitia Europa, se sirva admitirla a trámite y, tras la práctica de las diligencias interesadas, acuerde la incoación de causa especial contra los miembros del Consejo de Ministros y demás responsables que resulten de la instrucción, procediendo a su imputación y enjuiciamiento por los delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias", pide la querella de 24 páginas, a la que ha tenido acceso Libertad Digital.

En este sentido, pide al alto tribunal que investigue la implicación de todos y cada uno de los ministros que estaban presentes en el consejo que aprobó el rescate a una aerolínea por considerarla estratégica cuando en realidad representaba el 0,03% de los vuelos nacionales. "La presente acción penal se dirige contra las autoridades aforadas que integraban el Consejo de Ministros en la sesión de 9 de marzo de 2021, así como contra aquellos responsables que prestaron cobertura jurídico-administrativa esencial para la adopción del acuerdo relativo a Plus Ultra Líneas Aéreas en la medida en que su participación efectiva se confirme tras la diligencia de certificación interesada", asevera el documento.

En este sentido, se pide que se investigue el papel que desempeñaron en el rescate los integrantes, desde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; al exministro de Transportes, José Luis Ábalos; y la entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de la que dependía la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), órgano que finalmente otorgó la ayuda. Además de los mencionados, se encuentran recogidos en la querella los ministros: Carmen Calvo Poyato; Pablo Iglesias Turrión; Nadia Calviño Santamaría; Teresa Ribera Rodríguez; Arancha González Laya; Juan Carlos Campo Moreno; Margarita Robles Fernández; Fernando Grande-Marlaska Gómez; Isabel Celaá Diéguez; Yolanda Díaz Pérez; Reyes Maroto Illera; Luis Planas Puchades; Miquel Octavi Iceta i Llorens; José Manuel Rodríguez Uribes; Carolina Darias San Sebastián; Pedro Duque Duque; Irene Montero Gil; Alberto Garzón Espinosa; José Luis Escrivá Belmonte; y Manuel Castells Oliván.

"Incumplía de forma flagrante los requisitos"

Esta querella apunta a las citadas personalidades que formaron parte del Gobierno del líder socialista: "La acción se dirige contra quienes efectivamente asistieron, deliberaron y votaron favorablemente el rescate, omitiendo los controles de elegibilidad". El documento se basa en varios fundamentos de derecho que considera que el Consejo de Ministros vulneró al aprobar la ayuda a la aerolínea presidida por Julio Martínez Sola. Estos supuestos son el de prevaricación administrativa, el de malversación de caudales públicos y el de tráfico de influencias.

Todo ello, se basa en el razonamiento de que Plus Ultra "incumplía de forma flagrante los requisitos de elegibilidad establecidos" para la concesión de la ayuda. De hecho, la aerolínea tenía una deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social. Esa deuda, segú el auto del juez Calama, fue aplazada después de un presunto encuentro entre Zapatero y el entonces ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. "Este hecho, calificado indiciariamente como una maniobra de atrimonial, resultó indispensable para que el Consejo de Ministros pudiera autorizar el desembolso de 53 millones de euros de fondos públicos el 9 de marzo de 2021", asevera la querella.

La querella realiza un amplio repaso por las nuevas informaciones que ha dado a conocer el nuevo auto del juez Luis Calama en el que imputaba al expresidente Zapatero y en el que apuntaba hacia su penetración en el Consejo de Ministros para favorecer a la aerolínea. Por ello, el documento se justifica, entre otros motivos, en la necesidad de denunciar la "palmaria instrumentalización de la crisis sanitaria derivada del COVID-19 como un pretendido salvoconducto para la arbitrariedad administrativa". "Ya está bien", sentencia a este respecto.

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