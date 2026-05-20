Un hombre se niega a donar sangre porque no le hablan en catalán y acaba denunciando al médico

Un hombre ha llevado a los juzgados un conflicto lingüístico ocurrido en el Banco de Sangre de Palma después de negarse a cambiar al castellano durante una entrevista previa a una donación. La asociación pancatalanista Acció Cassandra ha presentado una denuncia penal contra la Fundación Banco de Sangre y Tejidos de Baleares al considerar que los hechos podrían constituir un delito de odio por discriminación lingüística.

Según la denuncia presentada por la asociación y recogida por el diario dBalears, el episodio ocurrió el pasado 6 de febrero, sobre las 20:00, en la sede del Banco de Sangre situada en la calle Rosellón y Cazador de Palma. Gabriel, un vecino mallorquín de 65 años y donante habitual desde hace 25 años, acudió al centro para realizar una donación, pero la entrevista previa con el médico acabó frustrando el proceso.

Siempre según el relato del afectado, el facultativo le dijo que no entendía el catalán y le pidió que hablara en castellano. El hombre asegura que respondió que no cambiaría de lengua, aunque intentaría expresarse de manera que pudiera ser comprendido. De acuerdo con su versión, el médico rechazó continuar con la entrevista previa, por lo que finalmente no pudo donar sangre.

La denuncia de Acció Cassandra

Tras lo ocurrido, Gabriel abandonó el centro sin completar la donación y solicitó una hoja de reclamaciones. Según explica en la denuncia, la recepcionista le facilitó tanto el formulario como una dirección de correo electrónico para presentar la queja posteriormente. El afectado añade además que la trabajadora se mostró sorprendida por lo sucedido porque, según le comentó, aquel médico llevaba ya un tiempo trabajando en las instalaciones.

Acció Cassandra sostiene en su escrito judicial que la actuación del personal sanitario supuso "un desprecio a la dignidad de la víctima como miembro de la minoría nacional catalana". La asociación considera además que los hechos podrían encajar en el artículo 510.2.a del Código Penal, relativo a los delitos de odio, además de vulnerar derechos fundamentales vinculados al uso de la lengua.

En la denuncia, tal y como recoge dBalears, también se citan normas europeas como la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias y el Protocolo número 12 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíben la discriminación por motivos lingüísticos.