Un Rufián "jodido" pregunta a Sánchez "cuál es el plan"

Gabriel Rufián fue uno de los muchos diputados que habló en el Congreso de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por el rescate a Plus Ultra. "¿Cuál es el plan?", le dijo a Sánchez, que se reafirmó en su apoyo a Zapatero y dijo que "el plan es continuar gobernando".

Rufián urgió a Sánchez a dar una respuesta: "Si es verdad, es una mierda. Si es mentira, es una mierda aún mayor". "¿Dónde acaba el lobismo y empieza el tráfico de influencias?", lanzó Rufián al presidente, que echó balones fuera diciendo que el Gobierno ya envió a la Cámara un proyecto de ley para regular las actividades de los grupos de influencia que está a la espera de que los partidos reactiven su tramitación.

Sánchez insistió en que los socialistas colaborarán con la Justicia y mostró su "respeto a la presunción de inocencia" y todo su apoyo a Zapatero por el legado que dejó como presidente. "También quiero recordar que a diferencia de lo que ocurría cuando gobernaba Aznar o el señor Rajoy, que durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero no hubo ningún caso de corrupción", apostilló obviando así el aluvión de indicios del caso en manos de la Audiencia Nacional.

"Estoy jodido", respondió Rufián recordando que son 88 páginas que mencionan entre otros delitos organización criminal y tráfico de capitales. "No soy objetivo", admitió, "le tengo un enorme respeto, un enorme afecto" y afirmó que "nueve de los nuestros duermen en casa en gran parte por el", en alusión a los golpistas indultados.

Corazón "roto"

Pero también dijo que "tengo ojos en la cara". Aunque apuntó que a su juicio "esto no existiría si Zapatero no fuese un enorme activo electoral para la izquierda" y habló de "cacería judicial" entre protestas del PP, aseguró que "la izquierda somos otra cosa".

La situación, enfatizó, "merece una respuesta". "Tiene que entender que a mucha gente de izquierdas esto les rompe el corazón".