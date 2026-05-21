Aldama declara que Zapatero usaba móviles desechables y señala a Torres de nuevo por cobrar comisiones de mascarillas

El empresario vinculado a la trama Koldo, Víctor de Aldama ha declarado esta mañana en las dependencias de la Audiencia Nacional que no le consta que desde Baleares se cobrasen comisiones, al contrario que en el gobierno de Canarias, tal y como habría declarado en otras ocasiones. Además, habría precisado brevemente durante su declaración que el expresidente Zapatero usaba móviles desechables.

La Audiencia Nacional había fijado en un primer momento la declaración del empresario para el pasado 14 de mayo pero finalmente pospuso la declaración a este jueves por motivos de agenda. Quien sí declaró el 14 de mayo fue Koldo García que no logró que el juez suspendiese su declaración. No obstante, durante su visita a la Audiencia Nacional este se negó a prestar declaración.

Según han señalado fuentes jurídicas a Libertad Digital, Aldama también habría señalado sobre los 10.000 euros que figuran en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, y que le habría entregado a Koldo García, responden a un concepto genérico y no exclusivamente estaban dedicados para mascarillas.

El informe de la UCO señalaba que los contratos de material sanitario enmarcados en la pandemia del Covid-19 "constituirán parte de la razón de ser de la contraprestación mensual de 10.000 euros en efectivo que Víctor de Aldama venía pagando a Koldo".

De igual manera, el nombre del presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero habría aparecido en un momento de su declaración cuando este habría señalado que utilizaba un teléfono desechable, al igual que Ábalos y Koldo. No obstante, sobre este asunto no se ha incidido debido a que la sesión de este jueves estaba orientada al informe de la UCO relativo a las Islas Baleares.