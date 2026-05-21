Cayetana retrata a Bolaños y Marlaska reduce a números a los guardias civiles muertos

Recuperamos los momentos sonoros más virales de la última jornada en el programa de Es la Mañana de Federico en esRadio: las declaraciones más polémicas, los careos parlamentarios y las voces de quienes hoy son noticia.

Feijóo acorrala a Sánchez por la imputación de Zapatero y le exige dimitir

Pedro Sánchez cierra filas con Zapatero en una complicada sesión de control para él y para su Gobierno tras la imputación del expresidente socialista por corrupción. Desde la oposición, Alberto Núñez Feijóo ha exigido a Sánchez que dimita, ya que sin su Gobierno, Zapatero "no habría podido delinquir".

También Santiago Abascal ha sido rotundo señalando al presidente como el jefe de Zapatero. Los socios del Gobierno subrayan ahora que no ven tan claro que haya lawfare. Sánchez, sin embargo, ha echado balones fuera, insistiendo en la inocencia de Zapatero y volviendo a tirar de argumentario clásico: la foto del narco, la guerra de Irak o Isabel Díaz Ayuso.

Cayetana retrata a Bolaños por defender a Zapatero

Cayetana Álvarez de Toledo retrata a Bolaños calificando a Zapatero como el mentor de Sánchez, recordando que el expresidente fue quien inauguró la política del muro, reabrió las heridas de la Guerra Civil y dio oxígeno a una narcodictadura.

El ministro ha defendido el legado de Zapatero, aunque también ha aprovechado para marcar distancias con los gobiernos anteriores, asegurando que el actual Ejecutivo, dice, funciona bien.

Choque entre el PP y Marlaska por la muerte de los guardias civiles

Y en esa misma sesión de control, duro choque entre la diputada del PP Ana Vázquez y el ministro Marlaska en relación a la falta de medios de la Guardia Civil con los narcos, tras la muerte, hace unas semanas, de los dos agentes en Huelva.

El ministro del Interior ha negado que fuese un asesinato y ha reducido a los policías y a los guardias civiles a simples números. Unas palabras que han indignado a las familias y a los agentes, que han calificado estas declaraciones como "muy desafortunadas", recalcando que no son números sino personas.

Bruselas desautoriza al Gobierno: las pensiones no pueden pagarse con fondos europeos

Bruselas ha publicado una carta para aclarar que los gastos en pensiones no son subvencionables a través de los fondos europeos. Los comisarios europeos admiten poca transparencia por parte del Gobierno de España y avisan de que en un futuro se obligará a los países a que informen de todos esos fondos. Bruselas ya ha tenido que dar varios avisos a nuestro país por tardar en hacer pública la lista de los cien mayores receptores de fondos europeos del mecanismo de recuperación.

La OTAN confirma una retirada gradual de tropas de EEUU en Europa

Y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha señalado que la retirada de las tropas estadounidenses en Europa se hará de forma gradual. La decisión de EEUU de retirar 5.000 soldados en Alemania y cancelar el despliegue de otros 4.000 en Polonia no tendrá impacto en la capacidad de defensa.

Rutte ha confirmado que se van a producir ajustes, subrayando que EEUU tiene que orientarse más en Asia, aunque seguirán implicados, dice, en la defensa nuclear de Europa.