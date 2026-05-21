Cerco a Zapatero: el juez destapa los pagos millonarios a su entorno

El juez Luis Calama se encuentra investigando ingresos procedentes de la trama Plus Ultra de casi 2 millones de euros que se produjeron en las cuentas personales del expresidente del Gobierno José Luis Zapatero.

El exlíder del PSOE ha sido imputado este martes por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad. Además, el juez de la Audiencia Nacional Luis Calama ha acordado hasta cinco registros de sedes mercantiles que podrían estar relacionados con el caso, entre ellas, la sede del despacho de Zapatero, ubicada frente a la sede nacional del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz. En el marco de estas actuaciones, el magistrado instructor ha levantado el secreto de sumario.

En concreto, el magistrado instructor identifica ingresos de hasta 1.525.078 euros en la cuenta que Zapatero comparte con su esposa, María Sonsoles Espinosa Díaz, que podrían ser pagos por su gestión a favor de la trama Plus Ultra, según explica un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital. Estos ingresos estarían vinculados de alguna forma a integrantes de la trama, especialmente a Julio Martínez Martínez, al que Zapatero definió como su "amigo" y al que la trama consideraba el "lacayo" del expresidente.

"Análisis Relevante habría abonado a José Luis Rodríguez Zapatero un total de 490.780 euros entre 2020 y 2025. El resto de transferencias recibidas en esta cuenta procederían del pago de facturas por la prestación de servicios profesionales derivados de su actividad actual, centrada en la participación en conferencias internacionales, labores de mediación, asesoramiento estratégico, así como actividades de análisis, reflexión y docencia en el ámbito geopolítico, institucional y académico, entre las que cabe destacar 37 transferencias con un total de 649.552 euros de Thinking Heads Group SL; 37 transferencias con un total de 352.980 euros de The Global Analysis & Trends in Emerging Regions; y 2 transferencias con un total de 31.766,04 euros de Thinking Heads Americas LLC", detalla el documento pormenorizando de dónde vendría el millón y medio de euros que Zapatero ingresó tras el rescate de la aerolínea Plus Ultra, que, valorado en 53 millones de euros, fue otorgado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Estas cantidades se unirían a las que recibieron sus hijas, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, procedentes de su consultora de comunicación, What the Fav. La consultora, en total, recibió 745.457 euros de empresas vinculadas a la trama Plus Ultra. Mientras tanto, ellas se transfirieron a sus cuentas personales un total de 447.095 euros. Estas cuentas tenían la particularidad de que Zapatero figura como autorizado, por lo que —aunque depende de si sus hijas le interpusieron algún tipo de restricción bancaria— estaría autorizado para, incluso, realizar pagos.

"Por otra parte, las cuentas personales de Laura Rodríguez Espinosa y Alba Rodríguez Espinosa habrían recibido importantes transferencias procedentes de la cuenta titulada por What the Fav. En concreto, la cuenta a nombre de Laura Rodríguez Espinosa habría percibido 247.191,06 euros entre abril de 2021 y diciembre de 2025, mientras que la cuenta titularidad de Alba Rodríguez Espinosa habría recibido 199.904,25 euros entre abril de 2023 y diciembre de 2025. En ambas cuentas figura como autorizado José Luis Rodríguez Zapatero, lo que refuerza la conexión operativa entre los distintos actores del entramado", asevera el auto.

De esta forma, la estructura empresarial y monetaria de la que, según Calama, Zapatero era "el vértice", habría trasladado al exlíder de los socialistas y su entorno un total de 1.972.173 euros. Todo ello, presuntamente, por hacer valer su influencia en el Ejecutivo de su sucesor al frente del PSOE.

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