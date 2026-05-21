Nuevo beneficio a terroristas. El gobierno vasco de Imanol Pradales, del PNV, en coalición con el PSOE, ha concedido el tercer grado penitenciario al exjefe del aparato militar de ETA Juan Antonio Olarra Guridi y al miembro de la organización terrorista Xabier Zabalo Beitia, quienes cumplen sus penas en la prisión de Martutene.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo Covite ha informado en un comunicado de la concesión de estos dos terceros grados, que ha confirmado el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco, de quien dependen las prisiones del País Vasco.

En un comunicado, la presidenta de la organización, Consuelo Ordóñez, critica que el gobierno de Pradales apruebe de nuevo "beneficios penitenciarios a presos de ETA sin exigirles un arrepentimiento real, público, verificable y acompañado de hechos objetivos de desvinculación de la izquierda abertzale". Y exige la "dimisión" de la consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, María Jesús San José, al considerar que "ha quedado completamente desautorizada por la Audiencia Nacional", órgano que ha corregido en varias ocasiones la política del Ejecutivo autonómico con los presos de ETA.

Olarra Guridi, el etarra que acumuló varias condenas que suman 2.317 años de cárcel de cárcel, ya podía salir de prisión desde el año pasado en aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario.

Por su parte, en el caso de Xabier Zabalo, el Gobierno Vasco le concedió el tercer grado por primera vez el 21 de febrero de 2025, pero la Fiscalía recurrió y el juez revocó la progresión de grado, por lo que volvió a prisión.

Estas situaciones de liberación de presos de ETA se han convertido en algo habitual después del traspaso de competencias del Ejecutivo de Pedro Sánchez en el año 2021 en lo que supuso otro regalo al separatismo.