El efecto llamada de Sánchez colapsa Baleares: casi 200 inmigrantes ilegales en solo tres días

Semana complicada en las aguas de las Islas Baleares. En apenas tres días, 189 inmigrantes irregulares de origen magrebí han intentado entrar en territorio español en diez embarcaciones diferentes. La Guardia Civil consiguió interceptar todas las pateras junto a Salvamento Marítimo, según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares. Una situación extrapolable a Ceuta, Melilla y Canarias, que están sufriendo también la presión migratoria por vía marítima. Eso, sin contar todos los inmigrantes irregulares que están entrando al país por los diferentes aeropuertos de España. Este escenario, cada vez más complicado, se debe en gran parte al efecto llamada del Gobierno de Pedro Sánchez.

En concreto, este miércoles llegaron 84 magrebíes en cuatro embarcaciones diferentes a las islas de Mallorca, Formentera y Cabrera. Mientras que el lunes y martes los agentes de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo rescataron a un total de 105 personas en seis pateras que fueron llegando a aguas cercanas a Formentera y la isla de Cabrera.

Libertad Digital informó en el mes de febrero que el Gobierno de Marga Prohens cargó contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por la llegada masiva de inmigrantes que está experimentando el archipiélago estos últimos meses. El director general de Inmigración, Manuel Pavón, calificó las cifras de llegadas de pateras como "escalofriantes" y aseguró que las carpas instaladas en Formentera por el Gobierno de Pedro Sánchez ya se han quedado pequeñas.

Entre el 1 de enero y el 15 de mayo, fechas que comprenden el último balance de Interior, 1.535 inmigrantes llegaron a Baleares, que, sumados a los 189 de esta semana —1.724 en total—, suponen un 8,36% más que las 1.591 personas registradas en el mismo periodo del año pasado.

Libertad Digital lleva alertando desde hace tiempo de la llegada masiva de inmigrantes ilegales tanto por mar como por aire en los aeropuertos de España. Una práctica cada vez más fomentada y más después del efecto llamada del Gobierno de Pedro Sánchez, que está regularizando la situación de más de medio millón de extranjeros por la vía rápida.