El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama ha tomado la decisión de bloquear las cuentas bancarias del expresidente del Gobierno imputado, José Luis Rodríguez Zapatero, según afirman fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital. No obstante, no se trataría de un bloqueo total de las cuentas sino que se trataría de una cantidad determinada.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha tomado la decisión esta semana de imputar al expresidente del Gobierno en el caso Plus Ultra por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad. Además, el expresidente está llamado a declarar el próximo 2 de junio.

En concreto, el Juez Calama ha acordado el bloqueo de saldos de cuentas del expresidente hasta el límite de 490.780 euros, importe recibido de la empresa Análisis Relevante. Además el juez también ha acordado el bloqueo de saldos de otras mercantiles que se encuentran investigadas en la causa.

El auto del magistrado de la Audiencia Nacional señalaba a Zapatero como presunto líder de "un estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" relaciona con el caso Plus Ultra y que habría tenido como objetivo" la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente la compañía Plus Ultra".

"José Luis Rodríguez Zapatero se erige como el núcleo decisor y estratégico de la red. Su liderazgo no se manifiesta de forma formal o pública, sino a través de su capacidad de dirección, coordinación y supervisión, evitando en lo posible la ejecución directa de las gestiones más comprometidas", añade el auto.

Sobre la posición de Zapatero en esta presunta trama el juez reflejó en su auto que "su posición preeminente queda igualmente reflejada en la planificación de la actividad de la red, como cuando es él quien remite a Julio Martínez Martínez los archivos Excel con los clientes de Análisis Relevante, que no constituyen simples listados, sino herramientas de planificación logística".

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