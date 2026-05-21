El juez Calama investiga el pago de 1,2 millones a Zapatero a través de un 'think tank' relacionado con China

El titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, investiga el pago de 1,2 millones de euros al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a través de un think tank relacionado con China denominado Gate Center. Todo ello, en el marco de la investigación del rescate del Gobierno de Pedro Sánchez de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra tras la pandemia del covid-19.

Calama imputó este martes al expresidente del Gobierno para que declare como investigado el próximo 2 de junio por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad y no descartó un posible blanqueo de capitales. El instructor ordenó registrar la oficina del expresidente del Gobierno y otras tres mercantiles: ‘What The Fav’, la empresa de sus hijas, la mercantil vinculada a Alba Rodríguez Espinosa y Laura Rodríguez Espinosa; Inteligencia Prospectiva y Softgestor. Además, efectuó un requerimiento de información dirigido a la empresa pública Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y acordó levantar el secreto de las actuaciones.

En un auto de 84 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, el juez Calama afirma que "el Gate Center habría enviado 352.980 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 171.727 euros a Whathefav". Además, el magistrado apunta directamente al presidente de este think tank por efectuar otros pagos al expresidente del Gobierno y sus hijas: "Sociedades del grupo Thinking Heads, vinculado a Daniel Romero-Abreu Kaup, habrían remitido 681.318 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 12.297 euros a Whathefav". Por su parte, Feng Yi Zhang es el presidente de Gate Center Asia.

Según la descripción de su página web, "GATE Center es un proyecto de tres emprendedores españoles que tiene como objetivo analizar los cambios globales más relevantes que van a determinar el siglo XXI. Daniel Romero-Abreu, Tomás Ferradas y Eduardo Fernández impulsan este think tank con el propósito de contribuir a comprender las tendencias globales y de los países emergentes en la economía, los cambios sociales, la tecnología y su impacto en el orden político internacional. Los tres fundadores desean que esta entidad se constituya en un espacio abierto, de encuentro y de diálogo y favorezca, de este modo, los valores de cooperación, paz y progreso".

"GATE Center se organiza en tres áreas globales de investigación: económica y tecnológica, social y geopolítica institucional. La entidad difunde su análisis en español, inglés y chino. GATE Center está gestionado por Thinking Heads, empresa especializada en plataformas de conocimiento y cuenta con un Consejo Asesor presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno de España (2004-2011)", destaca la web de Gate Center.

Recordamos que el empresario Víctor de Aldama denunció en diversas entrevistas concedidas en medios de comunicación que Zapatero habría cobrado, presuntamente, 10 millones de euros en comisiones a cambio de impulsar el rescate a Plus Ultra. Un dinero que, según Aldama, iría destinado también al mismísimo Pedro Sánchez.

Aldesa y China

El juez Calama también apunta en su auto a otros pagos relacionados con China: "En cuanto a los beneficiarios finales", apunta el auto, "Análisis Relevante habría remitido 490.780 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 239.755 euros a Whathefav, de modo que la mayor parte de los fondos recibidos por Análisis Relevante —procedentes de Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa— terminaron en el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero".

En el año 2020, Aldesa fue adquirida por China Railway Construction Corporation (CRCC), un gigante de las infraestructuras controlado de forma directa por el régimen comunista de Pekín. Paralelamente, el CEO de la constructora, Alejandro Fernández, ha mantenido históricamente una estrecha relación personal y de interlocución directa con José Luis Rodríguez Zapatero.

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