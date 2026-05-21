Elisa Mouliaá denuncia que 30 policías entraron en su negocio de cannabis "como si fuera Osama Ben Laden"

Elisa Mouliaá mantiene abiertos varios frentes judiciales. A estos se suma ahora el aviso que recibió el pasado lunes de que podría ordenarse su detención si no comparece el próximo 15 de junio a las 11:00 horas en los juzgados de Plaza de Castilla.

La advertencia llegaba después de que la actriz no se haya presentado en varias ocasiones en el marco de la querella por calumnias interpuesta por Íñigo Errejón. La defensa de la intérprete había justificado sus ausencias por motivos de salud. Sin embargo, un informe del médico forense descartó que exista una incapacidad que le impida declarar ante el juez.

Este procedimiento por calumnias se suma al resto de causas en las que Mouliaá está implicada, entre ellas la investigación vinculada a su negocio de cannabis medicinal en Madrid por un presunto delito contra la salud pública, y la principal causa abierta tras la denuncia por una presunta agresión sexual contra Errejón.

Por su parte, Mouliaá ha defendido en varias ocasiones su decisión de no acudir a determinadas citaciones judiciales alegando que se acoge a su derecho a la tutela efectiva mientras no se resuelva la causa principal. En ese contexto, esta semana llegaba a afirmar: "Si a Begoña no se la detiene, pues todos los ciudadanos tenemos el mismo derecho", en referencia a Begoña Gómez.

Precisamente sobre su negocio, Mouliaá describió hace varios días en el programa En Boca de Todos haber sufrido allí una redada de "más de 30 policías como si fuera Osama Ben Laden". En ese operativo, según su relató, los agentes intervinieron varios productos que ahora estarían siendo analizados y se habrían incautado "más de 3.000 euros" en material relacionado con su actividad.

La actriz también relató que, tras su denuncia a Errejón, está sufriendo una especie de "mano negra". Entre los sucesos que mencionó, el más reciente fue una inundación en su casa por la rotura de una tubería. "Están investigando por si vino alguien de noche y rompió la tubería, es mucha casualidad", sospechó también.