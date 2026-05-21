El comunista Enrique Santiago ha aireado en La Hora de la 1 la posibilidad de que Estados Unidos esté detrás de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en un intento, ha dicho, de "causar una crisis en el Gobierno de España".

Santiago, diputado en el grupo parlamentario de Sumar, se ha referido a la imputación en términos menos duros a los de otros socios de Sánchez que ayer empezaron a recoger cable ante el demoledor auto del juez Calama, aunque sí ha apuntado que hay "indicios muy claros en unos supuestos". En cualquier caso, Santiago ha asegurado "que no aparece en el auto una presunta responsabilidad de este Gobierno", del que sigue formando parte la formación de Yolanda Díaz pese a las tibias declaraciones en torno a este escándalo y otros en estos meses de sucesivos casos de corrupción.

A preguntas de la propia Silvia Intxaurrondo, Santiago se ha referido al papel de Estados Unidos en la investigación sobre Plus Ultra en la Audiencia Nacional y la información aportada a una investigación impulsada a instancias de Anticorrupción. "¿Estados Unidos podría tener algún tipo de interés político contra José Luis Rodríguez Zapatero?", ha dicho. "No me cabe ninguna duda", ha contestado Santiago, apuntando que "no es muy normal que los Estados Unidos pongan a disposición de una agencia grabaciones que no sabemos cómo se han obtenido". Santiago también ha dejado claro que tampoco le parece "ni medio normal que se preocupen tanto de Zapatero y no del lobby que hacen otros expresidentes".

"Igual entienden que lo que sea eludir sanciones ilegales es un delito perseguible en España", ha dicho, y ha añadido que la "tendencia" en el Gobierno de Donald Trump es "convertir en causas judiciales intentos de injerencia en la soberanía de otros Estados", en alusión a Cuba y Venezuela. Preguntado otra vez por Intxaurrondo sobre posibles motivaciones, Santiago ha apuntado que Trump "mucho aprecio no le tiene al Gobierno de España".