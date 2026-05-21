La UDEF reclama los contratos de las hijas de Zapatero tras toparse con las oficinas de su filial en obras

Nueva zancadilla a la acción de la Justicia en la investigación sobre la presunta red de corrupción institucional vinculada al socialismo y a la dictadura venezolana. Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional se han visto obligados a dictar un requerimiento formal de información a Inteligencia Prospectiva, una de las principales empresas pantalla del caso Plus Ultra, tras fracasar el registro judicial de su sede el pasado martes. ¿El motivo? Las oficinas se encontraban convenientemente en obras y completamente vacías.

¿Qué es el caso Plus Ultra? El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la Sepi. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno. A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases. La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos. Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la Sepi en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras. Leer más

El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, había ordenado la entrada y registro en las instalaciones del paseo de la Habana en Madrid. Sin embargo, al personarse la Policía, se topó con un local desmantelado y sin personal, lo que ha obligado a los investigadores a forzar la entrega de la documentación por vía de requerimiento ante las sospechas de maniobras de ocultación.

Esta mercantil está señalada de forma directa por el magistrado como el conducto financiero utilizado para regar con dinero de origen opaco a las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, a través de su sociedad de marketing, Whathefav.

Las cloacas del zapaterismo

El chasco en la sede de Inteligencia Prospectiva no impidió que la UDEF cumpliera el resto de los mandatos del juez Calama en una jornada negra para el entorno del exlíder del PSOE. Los agentes sí lograron registrar la oficina privada de Zapatero en la madrileña calle Ferraz (a escasos metros de la sede central del partido), donde intervinieron los dispositivos electrónicos y soportes informáticos de Gertrudis Alcázar, secretaria personal y guardiana de los secretos del expresidente.

Según el auto judicial, Inteligencia Prospectiva funcionaba en comandita con otra firma registrada, Softgestor, para desviar ingentes flujos de dinero hacia Análisis Relevante, la compañía controlada por Julio Martínez, íntimo amigo del político socialista. El juez Calama no se muerde la lengua en sus escritos y define a este entramado como "una pieza instrumental" dentro de una red mafiosa de tráfico de influencias capitaneada por el propio Zapatero para hacer caja con el polémico rescate de la aerolínea chavista Plus Ultra.

Para la Audiencia Nacional, la empresa que pagaba a las hijas de Zapatero es un mero cascarón: "Constituye una sociedad carente de actividad real, cuya operativa económica y financiera resulta incompatible con su cifra de negocio declarada y plenamente coherente con un uso instrumental orientado a introducir fondos en España procedentes del extranjero".

Cuentas bajo sospecha

El escándalo cobra dimensiones colosales a la luz de los informes de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria. Inteligencia Prospectiva, administrada formalmente por los hermanos venezolanos Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón, presenta una contabilidad delirante desde su fundación en el año 2020.

La firma ha movido más de 2,6 millones de euros en entradas y salidas bancarias, a pesar de declarar de forma sistemática una cifra de negocio nula o ridícula. El agujero financiero de la empresa roza el millón de euros (847.401 euros de déficit), que ha tenido que ser taponado mediante sospechosas ampliaciones de capital que superan los 698.000 euros.

Hacienda y el juez consideran incongruente este nivel de vida empresarial. Es más, a los inspectores les resulta escandaloso que una entidad supuestamente asfixiada económicamente y con un volumen gigantesco de gastos corrientes jamás haya solicitado a la Agencia Tributaria la devolución del IVA, una práctica habitual en cualquier empresa real pero que las sociedades pantalla evitan para no someterse a inspecciones fiscales rigurosas.

Parte de esos millones bajo sospecha acabaron en los bolsillos de la familia Zapatero. El auto judicial desglosa los principales pagos de la tapadera de los hermanos Amaro Chacón: Whathefav (empresa de las hijas de Zapatero): 561.440 euros; Análisis Relevante (Julio Martínez Martínez): 380.208 euros; y Gate Center (think tank vinculado al entorno chavista): 266.200 euros.

Zapatero, el 'pana' de los venezolanos

La instrucción penal sitúa a José Luis Rodríguez Zapatero en la cúspide de esta pirámide delictiva. El expresidente habría ejercido como el 'líder' absoluto de una estructura criminal que habría garantizado a su clan familiar ingresos de casi dos millones de euros a cambio de mediar ante el Gobierno de Pedro Sánchez para la concesión de los fondos públicos del rescate a la aerolínea Plus Ultra durante los meses más duros de la pandemia. El magistrado le atribuye, incluso, haber dado las órdenes pertinentes para constituir sociedades offshore en paraísos fiscales con el fin de blindar el botín.

La impunidad con la que operaba la red queda acreditada en los volcados de los teléfonos móviles. En un chat de WhatsApp denominado 'PU' (Plus Ultra), los directivos y accionistas de la aerolínea se referían con total desparpajo al expresidente del Gobierno de España como su 'pana' (término venezolano para referirse a un amigo íntimo o compinche), mientras que a su socio, Julio Martínez, le daban el trato de 'el lacayo' del jefe socialista.

Asimismo, la Audiencia Nacional ha destapado otro canal criminal, el chat 'AR' (Análisis Relevante), creado apenas dos meses después de fundarse la sociedad instrumental. En este grupo de comunicación interna, el juez constata la "participación activa y directa" del propio Zapatero, quien compartía estrategias con su entorno más próximo, incluyendo al histórico fontanero del PSOE, Javier de Paz, lo que evidencia que el control de la trama por parte del expresidente era absoluto y al más alto nivel.