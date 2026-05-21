María Gertrudis, la fiel secretaria de Zapatero que gestionaba su red criminal

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero utilizó a su fiel secretaria, María Gertrudis Alcázar Jiménez, para gestionar la presunta organización criminal y societaria de la trama Plus Ultra.

El exlíder del PSOE ha sido imputado este martes por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad. Además, el juez de la Audiencia Nacional Luis Calama ha acordado hasta cinco registros de sedes mercantiles que podrían estar relacionados con el caso, entre ellas, la sede del despacho de Zapatero, ubicada frente a la sede nacional del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz. En el marco de estas actuaciones, el magistrado instructor ha levantado el secreto de sumario revelando que investiga supuestas mordidas a Zapatero a cambio de influir en el rescate de Plus Ultra.

En el auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, el juez Calama la sitúa como la persona que organizaba las presuntas actividades delictivas del exmandatario español, llevando su agenda, sus correos electrónicos y las gestiones delicadas con el "lacayo" de Zapatero, Julio Martínez Martínez. Gertru, como la llaman aquellas personas que tienen cierta confianza con ella, gestionaba incluso las facturas de Zapatero, preguntándole al secretario de Martínez Martínez qué cantidad debía incluir en las mismas y con qué concepto. Mediante estas, Zapatero cobraba las presuntas mordidas ilegales a cambio de influir en el Gobierno de Pedro Sánchez. Publicaciones ya a principios de la década de 2010 sitúan a María Gertrudis como la secretaria "de toda la vida" de Zapatero. Algunas aseguran que Gertrudis acompaña al expresidente del Gobierno desde que se hiciese con la Secretaría General del Partido Socialista, hace 26 años. También la sitúan como la persona que daba acceso o lo denegaba al jefe del Ejecutivo cuando este ejercía en La Moncloa.

"En el presente caso, los indicios expuestos en el fundamento jurídico precedente permiten apreciar, con la solidez exigible en esta fase procesal, la concurrencia de tales elementos. En primer lugar, se constata la existencia de una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables. La intervención de Manuel Aarón Fajardo García y Julio Martínez Martínez como intermediarios directos con los clientes, así como la participación operativa de María Gertrudis Alcázar y Cristóbal Cano, revela un reparto funcional de tareas orientado a maximizar la eficacia de las gestiones ante organismos públicos", ahonda el auto, que otorga un papel esencial a Gertrudis.

Esta también habría sido la encargada de transmitir las órdenes de Zapatero de crear una empresa instrumental en Dubái con la que se habría procedido a blanquear capitales para intentar ocultar la verdadera procedencia de los fondos de los que cobraba el expresidente del Gobierno. En una de las conversaciones intervenidas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), Cristóbal Cano —secretario de Julio Martínez Martínez— le informa a Gertrudis de que el "lacayo" acompañaría a Zapatero en un viaje al extranjero y que este estaría presente en la sala de autoridades, si bien no quería que quedara constancia de ello: "Me indica Julio que saldrá junto al presidente, pero que habitualmente no lo hacen constar. Espero haberme explicado".

Gertrudis estaría situada en un 'tercer nivel' dentro de la trama Plus Ultra dando "cobertura formal y documental a su ilícita actividad, desde la oficina ubicada en la calle Ferraz número 35". Por todo ello, el juez Calama ordenó a la Policía Judicial que realizase una copia y volcado también de los dispositivos de Gertrudis durante el registro a la citada oficina. De hecho, sería la propia Gertrudis la que habría estado presente durante el registro mientras que Zapatero habría permanecido en su domicilio.

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