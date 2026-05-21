Policías y guardias civiles exigen a Interior que reconozca a todos a la vez como profesión de riesgo en una única ley

La sede del Ministerio del Interior en Madrid ha sido el escenario de la primera reunión de la mesa técnica que debe negociar el reconocimiento de la profesión de riesgo para los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Un órgano de trabajo que se había constituido oficialmente el pasado 29 abril, es decir, que ha necesitado que pasara prácticamente un mes para echar a andar.

Esta primera toma de contacto ha servido para que la Secretaría de Estado de Seguridad haya trasladado a los representantes de los agentes que están trabajando en resolver aspectos técnicos y económicos relacionados con la jubilación anticipada a la que podrían acceder con el reconocimiento de la profesión de riesgo, a través de la aprobación de los respectivos coeficientes reductores.

En esta línea, fuentes presentes en el encuentro han explicado también que los responsables de Interior han explicado que están trabajando también en obtener financiación económica para esas jubilaciones anticipadas –a través del Ministerio de Hacienda– y elaborando, asimismo, los requisitos técnicos necesarios para la futura aplicación de la medida.

Por el otro lado, los representantes de los agentes han trasladado al Ministerio que quieren que la profesión de riesgo se les reconozca a todos los agentes a la vez y en un único texto normativo, es decir, que quiere que se trate exactamente igual a los que están dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social (ingreso desde 2011) que a los que están en Clases Pasivas (ingreso anterior a 2011).

Sindicatos policiales y asociaciones profesionales de la Guardia Civil continúan con la mosca detrás de la oreja después de que el proceso de reconocimiento de la profesión de riesgo se iniciase con algunos miembros del Gobierno planteando que sólo se podrían reconocer a los de la Seguridad Social, lo que provocó una fuerte escandalera y obligó a rectificar al Ministerio del Interior.

En el caso de la Policía Nacional, han participado las principales organizaciones sindicales, como Sindicato Profesional de Policía (SPP), el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Unión Federal de Policía (UFP), Equiparación Ya (EYA) y Justicia Policial (JUPOL). Llama la atención que uno de los sindicatos más veteranos, la Confederación Española de Policía (CEP), ha vuelto a declinar la invitación a participar en este foro.

En lo que a la Guardia Civil se refiere, la presencia ha sido amplia, con asociaciones de distintas escalas y sensibilidades. Han estado representadas la Unión de Oficiales (UO), la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (JUCIL), la Asociación Profesional de Cabos de la Guardia Civil (APC-GC), Independientes de la Guardia Civil (IGC), la Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil Profesional (ASES-GC) y la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC).