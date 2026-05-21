Zapatero confesó a una comunista colombiana que recibió una mina de oro de Venezuela

La política y abogada colombiana Piedad Córdoba –referente de la izquierda de su país hasta su fallecimiento, el 20 de enero de 2024 en Medellín– aseguró, durante una entrevista concedida al medio Las 2 orillas, que el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero le confesó que había recibido una mina de oro de Venezuela.

Lo hizo tras comparar la situación de Cuba durante el mal llamado 'Periodo especial' –eufemismo que la dictadura castrista utilizó para denominar a la terrible crisis que padeció la isla tras la caída de la Unión Soviética, en los 90– con lo que está ocurriendo en 2020 en Venezuela.

🇻🇪🇪🇸 Prohibido olvidar cuando a la comunista Piedad Cordoba, reveló que a Zapatero (Acusado de dirigir una red de lavado de dinero) le dieron una mina de oro en Venezuela. Esta rata saqueó y se lucro del dolor del pueblo venezolano. Espero que Zapatero se pudra en prisión. pic.twitter.com/BNLhMjb6WJ — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) May 19, 2026

La exsenadora recordó una conversación que mantuvo con Zapatero a ese respecto. "Yo no entiendo cómo hacen", le dijo al exmandatario español en referencia a la gestión del régimen chavista. "Me dijo: a todos nosotros nos dieron una mina", continuó. "Nosotros explotamos y lo que no nos llega por lo nacional nos llega por acá".

"Por ejemplo, acabamos de comprar implementos para minería en China y estamos explotando", añadió el que fuera presidente de España entre 2004 y 2011. Ella le preguntó entonces: "¿Y cómo les fue?". "Bien, porque todo el mundo quiere el oro de aquí", dice que le contestó.

Plus Ultra y Venezuela

Unas declaraciones que adquieren una mayor relevancia tras la imputación de Zapatero por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en relación con el caso Plus Ultra, que indaga sobre el presunto uso irregular de los 53 millones de euros que el Gobierno concedió para rescatar a la mencionada aerolínea.

La Radioteca, dirigida por Dieter Brandau, reveló recientemente que el rescate aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en marzo de 2021 acabó derivando en investigaciones judiciales y policiales sobre un presunto entramado internacional de blanqueo de capitales con conexiones en Venezuela, Panamá, Gibraltar y Suiza.

Plus Ultra estaría conectada, por una serie de transacciones sospechosas, con la presunta red de lavado de dinero, tráfico de influencias y sobornos que lideraría el empresario colombiano y exministro venezolano Alex Saab, conocido como el testaferro de Nicolás Maduro y deportado a Estados Unidos hace sólo unos días.