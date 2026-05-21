Zapatero iba a viajar a Venezuela "con tres familiares" el día de su imputación

José Luis Rodríguez Zapatero iba a viajar con tres acompañantes a Venezuela, tal y como señalan a Libertad Digital fuentes de la aerolínea Air Europa, que añaden que se trataría de tres "familiares", sin especificar su identidad. Según adelantó El Confidencial y ha podido confirmar LD, el primer expresidente del Gobierno imputado iba a volar con Air Europa a Santo Domingo (República Dominicana) y, después, pretendía trasladarse en un avión privado hasta Caracas (Venezuela).
Las fuentes consultadas por LD aseguran que, en principio, pensaban que se trataba de un vuelo rutinario, pero que, en el momento de la llegada del avión, que tenía que salir a las 16:10, al personal de la aerolínea le saltó una alerta en el sistema en la que se les informó de que tenían que embarcar a un pasajero catalogado como "protocolo" junto con otras tres personas que iban a viajar con él. Este tipo de pasajeros suelen estar vinculados al Gobierno, según relatan las mismas fuentes.
En este caso, se trataba del expresidente Zapatero. Sin embargo, una vez embarcado todo el vuelo y con el procedimiento habitual de repostaje ya hecho, la aerolínea se percató de que el socialista, que tenía que estar en una sala VIP del aeropuerto de Barajas, finalmente no había acudido. Ni él, ni sus tres "familiares". De hecho, de haber embarcado, el procedimiento a seguir hubiera sido el siguiente: "Esperan en la sala de autoridades y los llevan a pie de avión en una furgoneta con los cristales tintados a ellos solos para que no se mezclen con el resto de los pasajeros, ni se les vea por la terminal".
La aerolínea estuvo esperando, pero, finalmente, se avisó al personal del vuelo de que a Zapatero le había sido imposible acudir. Efectivamente, el expresidente no fue al aeropuerto de Barajas porque los agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional se habían personado en su casa a primera hora del martes para entregarle su citación como imputado y, a continuación, registrar tanto su despacho de la calle Ferraz como la agencia de publicidad de sus dos hijas, Whathefav SL.
Tendrá que comparecer el próximo 2 de junio
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional tomó la decisión de imputar a José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad, justo el día en el que el expresidente tenía reservado ese vuelo de Air Europa directo a República Dominicana y que terminó siendo un viaje frustrado.
Cobra especial relevancia, además, la información adelantada por El Debate en la que se subraya que tres días antes de la imputación de Zapatero, es decir, el pasado sábado, un emisario del PSOE le alertó de que iba a haber registros y que finalmente sería investigado formalmente por la justicia.
Es la primera vez que un expresidente del Gobierno es imputado, en este caso, por el rescate de Plus Ultra. Una ayuda que el Ejecutivo de Pedro Sánchez concedió a la aerolínea el 9 de marzo de 2021 por un total de 53 millones de euros. El juez de la Audiencia Nacional que instruye este caso considera que José Luis Rodríguez Zapatero es el líder de "una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias". El exlíder del PSOE está investigado por el cobro de comisiones por sus labores de intermediación, que incluyen ese polémico rescate con dinero público.
En un auto de 85 páginas, el juez sostiene que la investigación habría acreditado la existencia de una "estructura organizada" orientada al "ejercicio ilícito de influencias". Según la resolución, dicha red estaría presuntamente liderada por Zapatero, quien habría utilizado sus contactos personales y su acceso a altos cargos del Gobierno para favorecer a terceros interesados en obtener resoluciones beneficiosas, tal y como recoge la AN.
Según las cantidades recogidas por el juez Calama, el expresidente y sus hijas habrían percibido cerca de dos millones de euros a través de distintas operaciones investigadas. El auto señala que el que fuera líder socialista habría recibido 1.525.078 euros, mientras que Laura y Alba Rodríguez Zapatero habrían ingresado 423.779 euros mediante Whathefav SL, la agencia de comunicación vinculada a ambas y también incluida en la investigación.