Zapatero iba a viajar a Venezuela "con tres familiares" el día de su imputación

José Luis Rodríguez Zapatero iba a viajar con tres acompañantes a Venezuela, tal y como señalan a Libertad Digital fuentes de la aerolínea Air Europa, que añaden que se trataría de tres "familiares", sin especificar su identidad. Según adelantó El Confidencial y ha podido confirmar LD, el primer expresidente del Gobierno imputado iba a volar con Air Europa a Santo Domingo (República Dominicana) y, después, pretendía trasladarse en un avión privado hasta Caracas (Venezuela).

¿Qué es el caso Plus Ultra? El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la Sepi. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno. A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases. La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos. Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la Sepi en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras. Leer más

Las fuentes consultadas por LD aseguran que, en principio, pensaban que se trataba de un vuelo rutinario, pero que, en el momento de la llegada del avión, que tenía que salir a las 16:10, al personal de la aerolínea le saltó una alerta en el sistema en la que se les informó de que tenían que embarcar a un pasajero catalogado como "protocolo" junto con otras tres personas que iban a viajar con él. Este tipo de pasajeros suelen estar vinculados al Gobierno, según relatan las mismas fuentes.

En este caso, se trataba del expresidente Zapatero. Sin embargo, una vez embarcado todo el vuelo y con el procedimiento habitual de repostaje ya hecho, la aerolínea se percató de que el socialista, que tenía que estar en una sala VIP del aeropuerto de Barajas, finalmente no había acudido. Ni él, ni sus tres "familiares". De hecho, de haber embarcado, el procedimiento a seguir hubiera sido el siguiente: "Esperan en la sala de autoridades y los llevan a pie de avión en una furgoneta con los cristales tintados a ellos solos para que no se mezclen con el resto de los pasajeros, ni se les vea por la terminal".

La aerolínea estuvo esperando, pero, finalmente, se avisó al personal del vuelo de que a Zapatero le había sido imposible acudir. Efectivamente, el expresidente no fue al aeropuerto de Barajas porque los agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional se habían personado en su casa a primera hora del martes para entregarle su citación como imputado y, a continuación, registrar tanto su despacho de la calle Ferraz como la agencia de publicidad de sus dos hijas, Whathefav SL.

Tendrá que comparecer el próximo 2 de junio

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional tomó la decisión de imputar a José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad, justo el día en el que el expresidente tenía reservado ese vuelo de Air Europa directo a República Dominicana y que terminó siendo un viaje frustrado.

Cobra especial relevancia, además, la información adelantada por El Debate en la que se subraya que tres días antes de la imputación de Zapatero, es decir, el pasado sábado, un emisario del PSOE le alertó de que iba a haber registros y que finalmente sería investigado formalmente por la justicia.

Es la primera vez que un expresidente del Gobierno es imputado, en este caso, por el rescate de Plus Ultra. Una ayuda que el Ejecutivo de Pedro Sánchez concedió a la aerolínea el 9 de marzo de 2021 por un total de 53 millones de euros. El juez de la Audiencia Nacional que instruye este caso considera que José Luis Rodríguez Zapatero es el líder de "una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias". El exlíder del PSOE está investigado por el cobro de comisiones por sus labores de intermediación, que incluyen ese polémico rescate con dinero público.

En un auto de 85 páginas, el juez sostiene que la investigación habría acreditado la existencia de una "estructura organizada" orientada al "ejercicio ilícito de influencias". Según la resolución, dicha red estaría presuntamente liderada por Zapatero, quien habría utilizado sus contactos personales y su acceso a altos cargos del Gobierno para favorecer a terceros interesados en obtener resoluciones beneficiosas, tal y como recoge la AN.

Según las cantidades recogidas por el juez Calama, el expresidente y sus hijas habrían percibido cerca de dos millones de euros a través de distintas operaciones investigadas. El auto señala que el que fuera líder socialista habría recibido 1.525.078 euros, mientras que Laura y Alba Rodríguez Zapatero habrían ingresado 423.779 euros mediante Whathefav SL, la agencia de comunicación vinculada a ambas y también incluida en la investigación.