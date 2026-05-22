Ábalos se desmarca del rescate a Plus Ultra, apunta a Zapatero y denuncia "doble rasero" en el PSOE

El exministro de Transportes José Luis Ábalos se ha desmarcado este viernes del rescate del Gobierno de Pedro Sánchez a la aerolínea Plus Ultra, investigado en la Audiencia Nacional, y ha señalado desde la cárcel de Soto del Real a José Luis Rodríguez Zapatero, imputado en el caso. Por su parte, el que fuera secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, ha desmentido "rotundamente" las acusaciones de Ábalos.
El exsecretario de Organización del PSOE ha asegurado al programa Mañaneros 360 de TVE que "nadie" le pidió a él que el Gobierno concediese el rescate. "El auto habla de dos caminos para conseguir el rescate de Plus Ultra: eso es falso. Nadie se dirige en ningún sentido a mí. Todo lo contrario, me entero en el Consejo de Ministros del rescate. Zapatero me puentea y habla directamente con Pedro Saura", ha afirmado.
Además, el exministro ha protestado por el "doble rasero" aplicado en el PSOE tras la imputación de Zapatero. "A Zapatero se le arropa, se le protege, se le está dando cobertura, mientras que a mí no se me dio oportunidad", ha dicho.
El exministro ha señalado esta semana desde la cárcel que "si cae Zapatero cae todo; después de Sánchez no hay nada" y ha desvelado que "siempre me vio como una amenaza para sus negocios y su influencia".
Saura desmiente "rotundamente" las acusaciones de Ábalos
En contraste, el que fuera secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro Saura, ha desmentido "rotundamente" las acusaciones de Ábalos y ha asegurado que nunca recibió ninguna llamada de Zapatero, ni de nadie relacionado con el rescate de Plus Ultra.
"No he recibido ninguna llamada ni comunicación de ningún tipo por parte del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ni de ninguna otra persona en relación con Plus Ultra y la participación de la Secretaría de Estado, Dirección de Aviación Civil y Agencia de Seguridad Aérea en el citado expediente se desarrolló con total independencia y rigor. Exactamente igual que en el resto de ayudas a las demás compañías aéreas", ha asegurado.