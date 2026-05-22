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Ábalos se desmarca del rescate a Plus Ultra, apunta a Zapatero y denuncia "doble rasero" en el PSOE

En contraste, el que fuera secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, ha desmentido "rotundamente" las acusaciones de Ábalos.

En contraste, el que fuera secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, ha desmentido "rotundamente" las acusaciones de Ábalos.
El exministro José Luis Ábalos en el banquillo de los acusados este martes en el primer día del juicio contra él. | EFE

El exministro de Transportes José Luis Ábalos se ha desmarcado este viernes del rescate del Gobierno de Pedro Sánchez a la aerolínea Plus Ultra, investigado en la Audiencia Nacional, y ha señalado desde la cárcel de Soto del Real a José Luis Rodríguez Zapatero, imputado en el caso. Por su parte, el que fuera secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, ha desmentido "rotundamente" las acusaciones de Ábalos.

¿Qué es el caso Plus Ultra?

El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la Sepi. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno.

A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases.

La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos.

Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la Sepi en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras.

El exsecretario de Organización del PSOE ha asegurado al programa Mañaneros 360 de TVE que "nadie" le pidió a él que el Gobierno concediese el rescate. "El auto habla de dos caminos para conseguir el rescate de Plus Ultra: eso es falso. Nadie se dirige en ningún sentido a mí. Todo lo contrario, me entero en el Consejo de Ministros del rescate. Zapatero me puentea y habla directamente con Pedro Saura", ha afirmado.

Además, el exministro ha protestado por el "doble rasero" aplicado en el PSOE tras la imputación de Zapatero. "A Zapatero se le arropa, se le protege, se le está dando cobertura, mientras que a mí no se me dio oportunidad", ha dicho.

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El exministro ha señalado esta semana desde la cárcel que "si cae Zapatero cae todo; después de Sánchez no hay nada" y ha desvelado que "siempre me vio como una amenaza para sus negocios y su influencia".

Saura desmiente "rotundamente" las acusaciones de Ábalos

En contraste, el que fuera secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro Saura, ha desmentido "rotundamente" las acusaciones de Ábalos y ha asegurado que nunca recibió ninguna llamada de Zapatero, ni de nadie relacionado con el rescate de Plus Ultra.

"No he recibido ninguna llamada ni comunicación de ningún tipo por parte del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ni de ninguna otra persona en relación con Plus Ultra y la participación de la Secretaría de Estado, Dirección de Aviación Civil y Agencia de Seguridad Aérea en el citado expediente se desarrolló con total independencia y rigor. Exactamente igual que en el resto de ayudas a las demás compañías aéreas", ha asegurado.

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