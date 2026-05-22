Àngels Barceló deja la SER

Terremoto en las mañanas de la radio y en la emisora de Prisa: Àngels Barceló deja la cadena SER, según ha podido saber Libertad Digital. La periodista habría anunciado este mismo viernes su marcha a su equipo. La noticia ha sido posteriormente confirmada por la propia cadena.

Tal y como era patente en los mentideros periodísticos, Barceló mantenía un fuerte enfrentamiento con la propiedad de la cadena por la línea editorial. El pulso, aunque pretendidamente titánico tenía pocos visos de prosperar. En esencia, la periodista insistía en mantener la línea editorial de la cadena y también seleccionar a los tertulianos –y no sólo a los de su programa–, o se marcharía. Así pues... y después de que la propiedad no mostrara intención alguna de ceder, este viernes por la mañana, Barceló ha presentado su dimisión a la dirección general de la Ser.

Barceló presentaba Hoy por Hoy desde 2019. Desde hacía años renovaba anualmente su contrato que, según las fuentes consultadas era muy jugoso –"no sé dónde le van a pagar semejante sueldo", reflexionaba una de estas fuentes–. Ahora, tras ganar el propietario de Prisa su pulso con Moncloa y virar El País hacia unas posiciones algo más moderadas, le tocaba a la Ser.

Sin embargo no parece que dentro de la cadena se le vaya a guardar luto. Su propio segundo, José Luis Sastre, parece ser uno de los que se postula para sustituirla. Aimar Bretos sería otro. Lo que parece que se descarta a esta hora es que la sustituya un fichaje de relumbrón procedente de fuera.

La periodista llegó a la SER hace veintiún años tras trabajar en TV3 y los informativos de Telecinco. Comenzó su andadura en la emisora de Prisa para presentar el magacín de fin de semana A Vivir que Son Dos Días. De ahí pasó a Hora 25 hasta saltar a Hoy por Hoy.

Una nueva etapa

La cadena ha comunicado la decisión de Barceló y ha puesto en palabras de la propia presentadora que su agradecimiento "infinito" por "la lealtad y la confianza de los oyentes, de mis equipos y de mis colaboradores". Además, el texto habla de la "nueva etapa" en el programa que se iniciará el 31 de agosto y sobre la que, eso sí, no han dado ni una pista.

Por su parte, en el mismo comunicado Pilar Gil, consejera delegada de PRISA Media, dice que "como ya anunciamos en la presentación del plan estratégico, el Grupo tiene en marcha un gran proyecto de transformación y llegada a nuevas audiencias, que será aún más visible en la nueva temporada 2026-27", pero tampoco aporta más datos al respecto.