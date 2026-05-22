El Gobierno vuelve a cargarse a otro juez de enlace: del 'Pollo' Carvajal a Plus Ultra

Por sorpresa. Sin esperar a que se cumpliera el período mínimo de permanencia obligatoria en el cargo de dos años. El Gobierno ha anunciado la eliminación del juez de enlace con Suiza, una figura clave en la investigación sobre la presunta trama criminal que lidera José Luis Rodríguez Zapatero. De hecho, su cese se produjo en plenas pesquisas relativas al caso Plus Ultra.

La imputación histórica del expresidente del Gobierno se ha producido gracias a la colaboración de la Fiscalía Anticorrupción española con las fiscalías francesa y suiza, países donde comenzó a operar la trama. Aquí entra en juego el juez de enlace, una figura esencial para agilizar la colaboración entre países y alguien clave en este tipo de operaciones internacionales de blanqueo, corrupción o crimen organizado, como es el caso de Plus Ultra.

En un primer momento, el Gobierno barajó para el puesto a la exministra de Justicia, Pilar Llop, pero las quejas de algunas asociaciones judiciales hicieron que, finalmente, el Ejecutivo nombrara a la magistrada Silvia Martínez Cantón, con un perfil más técnico, como juez de enlace con Francia (con una acreditación extendida a Suiza para poder operar también allí).

Martínez Cantón accedió al cargo el 22 de julio de 2024, mismo año en el que se interpuso la denuncia contra Plus Ultra. En la convocatoria se estipulaba que su mandato tendría "una duración de cinco años desde la ocupación efectiva del puesto", prorrogables dos años más mediante una resolución motivada del Ministerio de Justicia. Además, se fijaba que, como mínimo, su permanencia en el puesto debía ser de dos años. Sin embargo, el Gobierno la ha fulminado casi cuatro meses antes de culminar ese plazo. Y lo ha hecho en plena investigación contra José Luis Rodríguez Zapatero.

A la magistrada le comunicaron su despido el pasado mes de abril. El Ministerio de Justicia publicó el cese en el Boletín Oficial del Estado el pasado 7 de mayo, cuando las pesquisas sobre la supuesta trama criminal en torno a Plus Ultra seguían en marcha. Martínez Cantón seguirá en su cargo de forma transitoria hasta el 22 de julio, cuando se cumpla el plazo mínimo de dos años estipulado en la ley. De momento se desconoce quién le sustituirá. Habrá nueva convocatoria.

Una convocatoria para cubrir esa vacante en la que habrá novedades. El Gobierno ha suprimido la acreditación extendida del juez de enlace ante las autoridades suizas. Es decir, las competencias del sustituto de Silvia Martínez Cantón se limitarán a Francia.

Los argumentos del Gobierno

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha explicado que "no ha habido ninguna sustitución de ninguna magistrada", sino que se trata de una juez que "termina su trabajo en agosto, y va a ser sustituida por otro magistrado de enlace".

En una rueda de prensa, Bolaños ha defendido la eliminación de la figura del juez de enlace con Suiza, que no considera "necesaria". El ministro lo ha argumentado así: "Esos magistrados de enlace prestaban sus servicios en Francia, y hace dos años decidimos ampliar la competencia territorial y que también tuvieran competencias en Suiza. Hemos comprobado que la cooperación entre España y Suiza no necesita de la figura de un magistrado de enlace exclusivo para Suiza o compartido para Suiza. Las autoridades suizas no tienen ninguna costumbre de actuar con magistrados de enlace".

Bolaños ha continuado: "Hemos comprobado que la cooperación con Suiza es perfectamente normal, funciona con total eficiencia, y que no es necesario que la persona que ejerce como magistrado de enlace en Francia lo haga también en Suiza, porque hay demasiado trabajo en Francia".

El ministro de Justicia ha negado que esta decisión tenga algo que ver con la investigación de la trama Plus Ultra en la que se ha imputado a Zapatero, ya que, según Bolaños, "el proceso para cubrir esa vacante se abrió en abril". Hay que recordar que en esa fecha continuaban las pesquisas sobre esta causa.

Sin embargo, El Confidencial publica que el inesperado cese de la juez de enlace ante Francia y Suiza fue justificado por el Gobierno en una "pérdida de confianza". Apuntan desde este diario que la destitución tiene que ver con el manejo por parte de la juez de información sensible de Plus Ultra de la que el Gobierno no tenía constancia (ya que la magistrada no está obligada a informar), así como de la búsqueda de un juez más "afín" a los intereses del Ejecutivo.

Otro caso en el que el Gobierno se cargó a un juez de enlace

No es la primera vez que Pedro Sánchez fulmina a un magistrado de enlace, ya lo hizo a finales del año 2019 con el encargado de las relaciones con Estados Unidos. Curiosamente, también en el momento en el que se estaba investigando una causa que podía afectar al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

La historia la contó La Radioteca, con Dieter Brandau en el capítulo del podcast que dedicó a la relación de Zapatero con Pdvsa, la petrolera estatal de Venezuela. La DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos, llevaba varios años tras la pista de Hugo Carvajal, alias el Pollo, exjefe de los Servicios de Inteligencia chavistas. Carvajal fue detenido en Madrid en abril de 2019 a petición de Estados Unidos por los cargos de narcotráfico y crimen organizado. En septiembre de ese año, la Audiencia Nacional frenó su extradición a EEUU y el Pollo Carvajal fue excarcelado.

Una decisión que se tomó sin el apoyo del juez de enlace con Estados Unidos, Jorge Carrera, que se había esforzado en conseguir esa extradición. Posteriormente, la entonces ministra de Justicia y hoy fiscal, Dolores Delgado, le destituyó después de que el polémico juez José Ricardo de Prada, íntimo amigo suyo, acusara a Carrera de haber tratado de influir en la decisión de los miembros de la Audiencia Nacional para conseguir el traslado de el Pollo Carvajal.

Tras las continuas presiones de Estados Unidos y tras las amenazas de Donald Trump con sanciones a España por no colaborar, finalmente el Gobierno de Pedro Sánchez cedió y se prestó a extraditar al exjefe de los Servicios de Inteligencia del régimen venezolano. Sin embargo, cuando la Policía iba a proceder a su detención, el Pollo había volado.

Hugo Carvajal, que posteriormente fue encontrado gracias a los servicios de inteligencia estadounidenses, apuntó directamente a José Luis Rodríguez Zapatero, situándole como uno de los hombres con los que la narcodictadura venezolana hacía negocios permanentes.