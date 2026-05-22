El juez de Plus Ultra pide a la Fiscalía y a las partes que se pronuncien sobre agrupar las acusaciones populares

El juez del caso Plus Ultra, José Luis Calama ha pedido a la Fiscalía y a las partes personadas en el caso que investiga el rescate de la aerolínea que presenten sus alegaciones sobre la conveniencia de agrupar las acusaciones populares.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha tomado la decisión esta semana de imputar al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el caso Plus Ultra por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad. Además, el expresidente está llamado a declarar el próximo 2 de junio.

"Dese traslado al Ministerio Fiscal y partes personadas en forma a fin de que en el plazo de dos días aleguen los que a su derecho convenga sobre la conveniencia procesal de proceder a la agrupación de acusaciones populares", señala la providencia del juez Calama a la que ha tenido acceso Libertad Digital.

La providencia explica que en estos momentos se encuentran tres acusaciones populares (Partido Popular, Vox, y Hazteoir.org), y otras cinco que en se están pendientes de la prestación de la fianza y "subsanación defectos procesales" (Manos Limpias, Iustitia, Borja Fernández Peña, Valores y Liberum).

Imputación de Zapatero

En el auto del magistrado José Luis Calama por el que se imputaba a Zapatero, este le situaba como presunto líder de "un estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" relaciona con el caso Plus Ultra y que habría tenido como objetivo" la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente la compañía Plus Ultra".

En el mismo auto tambien el juez detecta ingresos de hasta 1.525.078 euros en la cuenta que Zapatero comparte con su esposa, María Sonsoles Espinosa Díaz, que podrían ser pagos por su gestión a favor de la trama Plus Ultra.