El juez Peinado desestima el recurso de Begoña Gómez que le acusaba de vulnerar su derecho a la defensa

El Juez Peinado ha desestimado el recurso de reforma que planteo ante el Juzgado la defensa del la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

El pasado mes de abril, el juez Peinado procesó por cuatro delitos a Begoña Gómez y a su asesora: corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y apropiación indebida. Desde entonces, la defensa de las esposa de Pedro Sánchez ha adoptado la estrategia de remitir numerosos escritos al juez pidiendo su absolución.

"Se desestima el recurso de reforma interpuesto por la representación procesal de Dña. María Begoña Gómez Fernández contra la providencia dictada por este Juzgado el día 05 de mayo de 2026 dando traslado a las representaciones procesales de los investigados para que formulen escrito de conclusiones", señala el auto del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, al que ha tenido acceso Libertad Digital.

La defensa de la mujer del presidente del Gobierno, tal y como publicó este diario, argumentaba que se ha vulnerado el derecho a la defensa por provocar una indefensión material a Gómez. De esta manera, pedía revocar la providencia del juez Peinado del pasado 5 de mayo.

Al margen de dejar sin efecto la providencia también pedía que "se decreten la nulidad de las actuaciones procesales derivadas de dicha providencia y se retrotraigan las actuaciones al momento procesal oportuno".