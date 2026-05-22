Madrid estrena en Sol una espectacular ilusión óptica para concienciar sobre el uso del agua

La Comunidad de Madrid ha transformado temporalmente el paisaje urbano de la céntrica Puerta del Sol con una llamativa instalación artística. Se trata de una pieza de arte urbano diseñada específicamente para captar la atención de los viandantes y hacerles reflexionar sobre un asunto de vital importancia: la necesidad de realizar un consumo eficiente y moderado de los recursos hídricos en la región.

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha sido el encargado de inaugurar esta intervención, bautizada con el nombre de Planeta azul, ¿Planeta agua?. La iniciativa está promovida por la Fundación Canal y se enmarca dentro de la programación especial diseñada para conmemorar su cuarto de siglo de existencia, una efeméride que coincide, a su vez, con el 175 aniversario de la creación del Canal de Isabel II.

La obra estará expuesta al público hasta el próximo 19 de julio. Su principal atractivo reside en que consiste en una ilustración anamórfica de gran formato, ocupando una superficie de 97,2 metros cuadrados pintada directamente sobre el pavimento. Esta particular técnica pictórica está concebida para generar un potente efecto óptico en tres dimensiones, pero con la particularidad de que solo puede apreciarse de manera correcta si el espectador se sitúa en un punto de vista muy concreto.

A nivel visual, la composición representa un profundo socavón que parece abrirse a los pies de los transeúntes. En su interior flotan varias esferas que establecen una comparativa a escala entre el volumen total del planeta Tierra, la cantidad de agua global —que cubre el setenta por ciento de la superficie— y la diminuta fracción que realmente está disponible para el consumo humano. De este modo, se consigue transmitir de forma muy gráfica que, aunque habitamos un mundo aparentemente dominado por los océanos, el agua dulce es un bien extremadamente escaso.

Para potenciar el mensaje, el proyecto incorpora diferentes elementos explicativos y señalética en la propia plaza. El objetivo es facilitar la visualización de la ilusión y fomentar una experiencia participativa. Se invita a los ciudadanos y turistas a interactuar con la obra a través de las pantallas de sus teléfonos móviles y cámaras fotográficas, capturando la perspectiva para luego compartirla.

Finalmente, la estrategia de sensibilización da el salto del plano físico al entorno digital. Los promotores buscan que este mensaje a favor del uso responsable del agua alcance la mayor difusión posible en las redes sociales, utilizando para ello las correspondientes etiquetas con el fin de que la concienciación ambiental trascienda las calles de la capital e impacte en el conjunto de la sociedad.