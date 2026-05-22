¿Por qué recibió Sánchez al lobista que pagó 1,2 millones a Zapatero 3 semanas antes de estallar el caso Plus Ultra?

Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza la corrupción del país: la imputación de Zapatero y el papel de la izquierda.

Nuevos datos sobre los negocios de Zapatero

La investigación que desarrolla la UDEF de la Policía Nacional y la Audiencia Nacional sigue arrojando nuevos datos sobre los negocios del expresidente del Gobierno. El Mundo informa este viernes de que "Zapatero pasó 36 facturas con viajes a Marruecos, China y Colombia". El exdirigente socialista justificó los gastos por la "captación de clientes" y la "obtención de información de interés en los países". Los documentos también se refieren a 16 informes escritos, a "asesorías verbales" y a "webinars" y "zooms" mensuales por los que habría cobrado los famosos 490.000 euros que el juez Calama sostiene son en realidad cobros a Análisis Relevante, la empresa de Julio Martínez Martínez, por facilitar el rescate de Plus Ultra y que ahora han sido bloqueados. "El juez bloquea medio millón de euros de las cuentas de Zapatero", titula El País en portada. ABC elige para su primera plana el mismo asunto y lo acompaña de una caricatura del exdirigente socialista en la que han sustituido sus famosas cejas por dos bombas de extracción de petróleo en alusión a sus negocios con PDVSA, la petrolera nacional venezolana controlada por el chavismo. El magistrado ha congelado más de 490.000 euros, la cantidad que recibió de Análisis Relevante, otras que comparte con sus hijas y saldos mercantiles investigados en la causa. Julio Martínez, conocido ya como "Julito", también colaboró e hizo gestiones para que Rodríguez Zapatero desarrollase un plan de negocio en Dubái para que cobrase sus servicios a empresas chinas sin someterse a los controles de Estados Unidos que tienen que cumplir los bancos en España, lo que vendría a confirmar la tesis del juez Calama: la creación de al menos una sociedad offshore.

Tal y como explica Carlos Segovia, "no sería ilegal en Emiratos ni en España que una sociedad de Julio Martínez cobrara de una empresa como Huawei en Dubái y que después repatriara ese dinero a España. Una vez en casa, podría pagar a Zapatero por conferencias o informes orales prestados supuestamente a su empresario alicantino amigo". El Mundo no ha podido acreditar que esa sociedad finalmente fuese constituida, pero eso no significa que no haya otras sociedades con otra denominación en otro emirato o país fuera del radar por ahora del magistrado. En Dubái también contó con la colaboración de Tomás Guerrero Blanco. Es, según ABC, un militante del PSOE de Getafe experto en fondos soberanos y que certifica alimentos "halal", es decir, que los animales que comen los musulmanes han sido sacrificados de acuerdo a sus creencias religiosas o que los servicios que contratan cumplen con la ley islámica. La avaricia de Zapatero le llevó a intentar desarrollar proyectos y obtener mordidas también en España, en la construcción de la línea 11 del Metro de Madrid, como desveló Isabel Díaz Ayuso, y hoy publica el diario de Vocento que también intentó dar un pelotazo urbanístico de 2.000 millones en Cataluña.

La construcción era uno de los focos de su negocio

Vozpópuli desvela que el sumario apunta a que Zapatero impuso una red de cargos afines en el Ministerio de Transportes para amañar contratos tras la reestructuración del organigrama impulsada por Óscar Puente. El expresidente movió sus hilos para colocar en puestos con competencias en la adjudicación de contratos a personas cercanas a él y a las actividades de Acento, la agencia de asuntos públicos creada por el propio Blanco.

Lo que vendría a demostrar que Zapatero llegó para descabalgar a Ábalos y lo acredita la información de Ketty Garat en The Objective: "Sánchez destituyó a Ábalos tras entrar en colisión con Zapatero en la trama del petróleo".

Las hijas, también en el punto de mira

Hoy cuenta El País que "Una empresa con elevadas pérdidas pagó más de medio millón de euros a la sociedad de las hijas de Zapatero. La sede de Inteligencia Prospectiva, señalada por el juez como mercantil "instrumental para introducir fondos en España", no pudo ser registrada al encontrarse en obras". Y El Independiente destapa un extraño acuerdo: Zapatero pactó con el PP que sus hijas no comparecerían en el Senado.

Esta postura de los populares habría cambiado ahora que se ha confirmado la imputación del expresidente y al tiempo que van saliendo noticias que apuntalan la gravedad de los hechos. Como lo avala también que la UDEF descubriese una caja fuerte escondida en su despacho. El Confidencial explica que el abogado del expresidente del Gobierno se negó en un primer momento a facilitar la llave para abrir la caja de seguridad y fue necesario llamar a la unidad especializada GOIT, pero el letrado accedió finalmente a colaborar con su registro.

La imagen que desmonta la supuesta tranquilidad de Sánchez

La Razón y El Mundo publican en sus portadas una imagen de Pedro Sánchez tomada ayer en la base aérea de Torrejón de Ardoz en la presentación del plan contra los incendios de cara al verano. Dejando al margen lo paradigmático de que sea el hombre que preside un Gobierno en llamas el que lo presente, el acto dejó una fotografía que evidencia el desgaste que está suponiendo para él la crisis desatada por la imputación de su predecesor. Encorvado, con el rostro consumido y consolado por la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen.

El nerviosismo de Sánchez podría estar relacionado con la información que publica Miguel Ángel Pérez en LD: "El presidente del Gobierno recibió en Moncloa al lobista que pagó 1,2 millones de euros al expresidente Zapatero, tres semanas antes de estallar el caso Plus Ultra. Se trata de Daniel Romero-Abreu Kaup, presidente del think tank relacionado con China denominado Gate Center".

La izquierda no sale de su asombro por la imputación

Las reacciones a la imputación de Rodríguez Zapatero han ido variando desde que se hizo pública. Ya apenas se oyen voces gritando: "¡Es lawfare!". Y eso ocurre porque, como escribe el abogado Javier Gómez de Liaño en ABC, "no es frecuente ver una resolución tan meticulosa en la descripción de los hechos y tan ajustada a Derecho como ese auto". Un auto que para Federico Jiménez Losantos va más allá. Dice en su columna de El Mundo que "lo de Calama no es un auto, es un autobús, enorme, velocísimo, explosivo, que impide presentar a Bambi como un ser inocente y despistado. Es Al Zapaterone". "La sorpresa —añade— ha sido comprobar que Zapatero, que parecía tonto, es el jefe de una mafia enorme que se ha forrado como ministro plenipotenciario del régimen de Caracas y del Gobierno español". Esa contundencia en los argumentos y pruebas ha servido para que la clase política dé un paso atrás, pero no para que lo haga el conocido como "equipo de opinión sincronizada", periodistas y tertulianos que insisten en defender la inocencia de José Luis.

Lucía Méndez sigue impresionada a pesar de que admite ser conocedora de que, en los últimos años, "los amigos sinceros" de Rodríguez Zapatero le advertían: "Ten cuidado con esas amistades peligrosas de Venezuela, ten cuidado con 'Julito', ten cuidado con volver a la política activa para mimar a Pedro Sánchez, ten cuidado…" y que él hizo oídos sordos. Sin embargo, del artículo de Méndez destaco esta frase, por desafortunada: "La imputación de Zapatero por delitos de corrupción política viene a ser como si la Madre Teresa de Calcuta fuera acusada de liderar una trata de seres humanos desde su voto de pobreza". Menos benévolo es Alfonso Ussía, que en ABC sostiene que "el problema de Zapatero no son sus malas compañías sino su absoluto convencimiento de que era intocable por el mero hecho de ser expresidente".