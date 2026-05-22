Puente avala tildar de golpistas a los jueces en un acto contra el sistema constitucional

Recuperamos los momentos sonoros más virales de la última jornada en el programa Es la Mañana de Federico en esRadio: las declaraciones más polémicas, los careos parlamentarios y las voces de quienes hoy son noticia.

Sánchez anuncia el ‘mayor dispositivo’ contra incendios en plena tormenta por Zapatero

En plena tormenta por la imputación de Zapatero, Sánchez ha presentado este jueves una campaña contra los incendios. Lo ha hecho en un acto conjunto con Margarita Robles y Sara Aagesen, sin preguntas de los periodistas. El presidente del Gobierno ha señalado que este verano el Ejecutivo llevará a cabo el mayor dispositivo del Estado para hacer frente a las llamas.

El año pasado, el fuego se llevó por delante más de 350.000 hectáreas, mientras Pedro Sánchez permanecía de vacaciones en Lanzarote y las llamas avanzaban por distintos puntos del país.

La Audiencia Nacional bloquea las cuentas de Zapatero

La Audiencia Nacional bloquea las cuentas bancarias de Zapatero tras su imputación. El juez Calama ha acordado el bloqueo de los depósitos del expresidente y ha fijado un límite de 490.000 euros, el mismo importe que el líder socialista recibió de la empresa Análisis Relevante, además del bloqueo de diferentes saldos de otras mercantiles que también están siendo investigadas en la causa.

Hoy, además, conocemos que Zapatero cargó hasta 36 facturas a Análisis Relevante por las que recibió casi medio millón de euros. El expresidente continúa negando los hechos.

El Gobierno mantiene su defense de Zapatero

El Gobierno insiste en la inocencia de Zapatero. Los ministros califican al expresidente de persona "intachable", pese a todo lo que estamos conociendo en las últimas horas. Desde Moncloa no ven todavía pruebas que incriminen a Zapatero, por lo que no ven peligrar su estabilidad.

Esperan poder seguir confiando, aunque recalcan que lo importante es su declaración el próximo 2 de junio. Aseguran que están tranquilos mientras no haya novedades.

Puente, Iglesias y Santaolalla contra el sistema constitucional

Este jueves en el Ateneo de Madrid ha tenido lugar un acto contra el sistema constitucional, con numerosos ataques a los jueces, a la prensa y a la derecha por parte del ministro Óscar Puente, Pablo Iglesias y Sarah Santaolalla.

El ministro de Transportes no ha dudado en avalar que se tache de golpistas a los jueces y a los periodistas e incluso plantear un referéndum contra la monarquía. Iglesias, por su parte, ha sostenido que la imputación de Zapatero confirma que en España han caído los "consensos democráticos".