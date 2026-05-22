Sánchez recibió en Moncloa al lobbista que pagó 1,2 millones a Zapatero 3 semanas antes de estallar el caso Plus Ultra

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez recibió en Moncloa al lobbista que pagó 1,2 millones de euros al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, tres semanas antes de estallar el caso Plus Ultra. Se trata de Daniel Romero-Abreu Kaup, presidente del think tank relacionado con China denominado Gate Center.

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, contabiliza en su auto de imputación de Zapatero hasta 1,2 millones de euros que el Gate Center y su presidente Daniel Romero-Abreu Kaup transfirieron al expresidente del Gobierno socialista y a la empresa de sus hijas Whatthefav: "El Gate Center habría enviado 352.980 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 171.727 euros a Whathefav. Sociedades del grupo Thinking Heads, vinculado a Daniel Romero-Abreu Kaup, habrían remitido 681.318 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 12.297 euros a Whathefav".

Pedro Sánchez recibió al presidente del Gate Center el 19 de noviembre de 2025. Tres semanas después, estallaba el caso Plus Ultra y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) registraba la sede de la aerolínea y detenía a su presidente Julio Martínez Sola, el CEO de la compañía Roberto Roselli y el empresario amigo de Zapatero, Julio Martínez Martínez ("Julito"). Los tres quedaban en libertad con medidas cautelares tras declarar ante el Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid, que dirigía entonces la investigación.

En su encuentro en la Moncloa, el presidente del Gobierno condecoró a la esposa de Romero-Abreu, Beatriz Magro y a su socia Nuria Morales, ambas fundadoras de la empresa española Komvida. Dicha compañía elabora artesanalmente kombucha 100% natural y ecológica, en Fregenal de la Sierra (Extremadura). La kombucha es una bebida fermentada refrescante y ligeramente efervescente, originaria de Asia.

El presidente del Gobierno entregó la Encomienda con Placa de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a las fundadoras de Komvida y llegó a fotografiarse junto al presidente de Gate Center en la escalinata de Moncloa. Esta empresa ha registrado un crecimiento espectacular de ventas y facturación en los últimos años desde su creación en 2017.

El propio Daniel Romero-Abreu se convirtió en el primer inversor de Komvida. De hecho, la compañía la registró a su nombre y fue administrador único durante más de un año, entre marzo de 2017 y mayo de 2018. Beatriz Magro y Nuria Morales fueran socias fundadoras con aportación de capital, pero hasta mayo de 2018 su nombre no apareció en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Magro fue nombrada presidenta y su marido pasó a formar parte del consejo de administración junto a Nuria Morales.

Gate Center, un lobby relacionado con China

Según la descripción de su página web, el Gate Center que preside Daniel Romero-Abreu Kaup es "un proyecto de tres emprendedores españoles que tiene como objetivo analizar los cambios globales más relevantes que van a determinar el siglo XXI. Daniel Romero-Abreu, Tomás Ferradas y Eduardo Fernández impulsan este think tank con el propósito de contribuir a comprender las tendencias globales y de los países emergentes en la economía, los cambios sociales, la tecnología y su impacto en el orden político internacional. Los tres fundadores desean que esta entidad se constituya en un espacio abierto, de encuentro y de diálogo y favorezca, de este modo, los valores de cooperación, paz y progreso".

"GATE Center se organiza en tres áreas globales de investigación: económica y tecnológica, social y geopolítica institucional. La entidad difunde su análisis en español, inglés y chino. GATE Center está gestionado por Thinking Heads, empresa especializada en plataformas de conocimiento y cuenta con un Consejo Asesor presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno de España (2004-2011)", destaca la web de Gate Center. Por su parte, Feng Yi Zhang es el presidente de Gate Center Asia.

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