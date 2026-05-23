Altercados y arrestos en Bilbao a la llegada de los españoles de la flotilla propalestina

Los vascos participantes en la denominada Global Sumud Flotilla a Gaza, la nueva flotilla propalestina que fue interceptada por Israel y acusada de ayudar a Hamás, han llegado este sábado a Bilbao, donde se han registrado incidentes entre las personas que acudieron a recibirlos.

La Ertzaintza ha detenido a cuatro personas en el aeropuerto durante los altercados ocurridos a primera hora de la tarde. Según ha detallado el Departamento vasco de Seguridad, la Jefatura de Asuntos Internos de la Ertzaintza ha iniciado una investigación para verificar si la actuación de los agentes, que han tenido que cargar contra los manifestantes, se ajusta a las instrucciones en vigor.

Agentes de la Ertzaintza han hecho uso de sus porras y han arrestado a las mencionadas cuatro personas por desobediencia grave, resistencia y atentado contra un agente de la autoridad.

Los seis vascos que formaban parte de la flotilla han aterrizado cerca de las dos de la tarde procedentes de Turquía en el aeropuerto, donde les esperaba un grupo de personas desde las 11:00 horas.

Su regreso estaba inicialmente previsto para este viernes, pero retrasaron el viaje debido al ingreso hospitalario de dos de ellos por las lesiones sufridas tras ser interceptados por las fuerzas israelíes cuando se dirigían a Gaza.

Los arrestos han sido criticados por los proetarras de EH Bildu, que han cargado contra "la dura actuación de la Ertzaintza". "No es aceptable golpear y detener en Euskal Herria a personas que han sido secuestradas por Israel", han alegado desde la formación, que ha pedido "el fin de la hostilidad contra las acciones de solidaridad" y ha anunciado que pedirán la comparecencia del consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, en el Parlamento Vasco.