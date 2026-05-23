El hijo del senador del PSOE por Lanzarote, "la pieza de Zapatero en Venezuela"

La investigación de la UDEF contra Zapatero tiene un anclaje en la isla de Lanzarote. Como presidente del Gobierno veraneaba en la residencia oficial de La Mareta y fue allí, en Famara donde posteriormente se compró una vivienda por valor de 1,2 millones de euros. Allí también tiene su sede política y familiar Francisco Manuel Fajardo Palarea, histórico dirigente del PSOE en la isla, exsecretario general de los socialistas lanzaroteños, exdiputado autonómico y senador por Lanzarote durante la XIV Legislatura. Zapatero y Fajardo padre forjaron una amistad sólida, la del político que regresa temporada tras temporada a la misma isla y el compañero de partido que le hace de anfitrión. Una amistad tan sólida que se extendió al hijo: Manuel Aarón Fajardo García, de 37 años, abogado e inversor, al que Zapatero conoce desde hace años.

Ese vínculo queda acreditado en los informes de la UDEF y en el auto del juez Calama. Fajardo García aparece en las conversaciones intervenidas con un papel inequívoco: los directivos de Plus Ultra Líneas Aéreas lo llaman "la pieza de Zapatero en Venezuela". Los investigadores de la UDEF lo sitúan en el segundo nivel jerárquico de la presunta red organizada de tráfico de influencias, como lugarteniente del expresidente con un ámbito de actuación específico en el país bolivariano, clave para conectar a la aerolínea con el entorno del expresidente en los meses en que se negociaba el rescate público de 53 millones de euros.

Cómo llegó Fajardo a Venezuela

La trayectoria de Manuel Aarón Fajardo en el país caribeño no fue la de un inversor cualquiera. Llegó a Venezuela en 2019 y en apenas un año consiguió algo que pocos extranjeros logran bajo un régimen tan cerrado como el de Nicolás Maduro: la autorización para crear y dirigir la Bolsa Descentralizada de Valores de Venezuela (BDVV), el primer mercado oficial de criptoactivos del país basado en tecnología blockchain. La BDVV se presentó oficialmente en la Gaceta Oficial como un mecanismo para captar inversión extranjera y canalizar capital hacia títulos y operaciones financieras venezolanas, al margen del sistema oficial.

Según creen los investigadores fue el propio Zapatero quien propuso personalmente a Fajardo para dirigir ese proyecto y quien lo presentó ante Maduro y su entorno como su "sobrino", allanando así el acceso del joven lanzaroteño a las más altas esferas del régimen bolivariano. El expresidente llevaba años actuando como mediador entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el régimen venezolano, lo que le otorgaba una posición de influencia singular en Caracas.

El "equipo del amigo" y la boutique

El 16 de mayo de 2020, en pleno estado de alarma por la pandemia, se produce el momento más revelador de la participación de Fajardo. En conversación con Martínez Sola, y ante las dificultades de la aerolínea para obtener créditos ICO, Fajardo le facilita el teléfono de Julio Martínez Martínez —el operador principal de la red en España— con estas palabras: «Por favor ponte en contacto con Julio Martínez, no tú, otro Julio, jaja, te paso el contacto. Él te va ayudando. Habla con él. En el equipo del amigo estamos él y yo». La denominación «el amigo» se convierte desde ese momento en el código empleado por todos los interlocutores para referirse a Zapatero sin nombrarlo.

Fajardo también exhibe en las conversaciones una actividad propia dentro de la red: en una de ellas indica a Martínez Martínez que ha firmado «una alianza con una institución del Estado» venezolana para operar una planta empaquetadora, que «generará para la boutique entre 6.000 y 10.000 euros mensuales». Los investigadores interpretan que Fajardo no actuaba únicamente como intermediario para el asunto Plus Ultra, sino que captaba negocios propios para la estructura de cobro colectivo que la red denominaba «boutique» o «finance boutique».

El caso abre una pregunta difícil de responder desde la mera lógica de los negocios: ¿cómo consiguió un abogado canario de 37 años, sin experiencia previa acreditada en Venezuela, que el régimen de Nicolás Maduro le concediera en apenas un año la licencia para crear y gestionar el primer mercado oficial de criptoactivos del país? La respuesta que ofrecen los informes policiales apunta, como en tantos otros episodios de esta causa, en una sola dirección: al «amigo».