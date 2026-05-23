El informe de la UDEF sitúa a Zapatero y sus hijas como "principales beneficiarios" de la trama

Tras el minucioso auto del juez José Luis Calama que citaba a declarar como imputado a José Luis Rodríguez Zapatero, ha trascendido el informe de la UDEF que lo sustenta. Según avanza El Mundo, los investigadores apuntan que el "principal beneficiario final de los fondos obtenidos por la red sería José Luis Rodríguez Zapatero y la sociedad What the Fav, cuyas administradoras y socias son sus hijas Alba y Laura Rodríguez Espinosa, justificándose nuevamente el trasvase de fondos a partir de contratos que servirán como mera justificación documental".

La UDEF sitúa así al expresidente en la cúspide de la trama, "dirigiendo las acciones de la misma". En un segundo nivel, cuenta El Mundo, se situarían su amigo de running Julio Martínez Martínez y Manuel Aarón Fajardo García.

"El liderazgo de la red lo ostentaría José Luis Rodríguez Zapatero y se acreditaría a través de la dirección ejercida en relación a los clientes y Análisis Relevante, las instrucciones dictadas para la constitución de sociedades en el extranjero para presuntamente recibir pagos o las diferentes estrategias seguidas para tratar de desvincular a José Luis Rodríguez Zapatero de las actividades en la red".

El diario señala cómo en otro punto del informe varios de los investigados mencionaron que tenían la capacidad de "cortar" las incipientes investigaciones sobre el rescate a Plus Ultra que arrancaron en los juzgados de Plaza de Castilla. Según recoge el documento, el exdueño de la compañía aérea, Rodolfo Reyes, dijo a sus colaboradores el 29 de abril de 2021 que había que "cortar" la investigación y mencionó que había que recurrir a Julio Martínez y su red de influencias.

Varios investigados, según El Mundo, mencionan que "la instrucción es muy importante" y que había que "hablar" de inmediato con Julio Martínez para armar un "Kitchen Gabinet", como lo denominan. Sostienen que "la fiscal jefe es amiga".