El informe de la UDEF sobre las comunicaciones de la trama Plus Ultra: Zapatero es "pro Sánchez" y "pro Maduro"

Las conversaciones entre el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y el empresario venezolano Rodolfo Reyes revelan cómo se trató de conseguir el rescate de la aerolínea. "Es pro Sánchez", escribió Martínez Sola a Reyes refiriéndose al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Así se desprende de un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), al que ha tenido acceso Libertad Digital, en el que se recoge la conversación fechada a 30 de marzo de 2020 y que trasciende tras la decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional de imputar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad.

"Rodolfo Reyes envía un mensaje de texto a Julio Martínez Sola y le pregunta: 'Tienes idea como llegamos a los hilos políticos, tema ayudas, financiamiento etc etc etc'. Julio Martínez Sola indica a su vez a Rodolfo Reyes que Roberto (Roberto Roselli, director financiero de Plus Ultra Líneas Aéreas), se lo había comentado ya, y que en consecuencia él había establecido dos vías de actuación: 'Me lo estuvo comentando Roberto, lo he lanzado por dos vías' –'Delcy que llame a Ábalos" – 'O alguien con Zapatero'".

Después de este mensaje sobre Zapatero, Rodolfo Reyes le escribe a Martínez Sola: "Sirve pa algo ese "señor". Martínez Sola le responde que "es pro Sanchez" y Reyes añade que "es pro Maduro". Finalmente, uno de los últimos mensajes de esta conversación que recoge la UDEF es el de el presidente de la aerolínea que dice: "El fin justifica los medios" y que es respondido por el empresario venezolano: "Crisis es oportunidad. Tenemos que encontrarla".

A continuación la UDEF recoge la conversación entre Rodolfo Reyes y Ramón Gordils. "En esa conversación, Rodolfo Reyes realiza una serie de actuaciones paralelas tendentes a explorar diferentes vías alternativas, tratando de establecer contactos con personas del más alto nivel. Rodolfo Reyes pregunta a Ramón Gordils si José Luís Rodríguez Zapatero podría prestarles ayuda como grupo de presión política en relación con su compañía Plus Ultra Líneas Aéreas S.A. o en el ámbito de los procesos de concesión de ayudas públicas o financiación: 'Tú crees que podamos pedir ayuda a Zapatero.. tema lobby politico Plus Ultra Líneas Aereas. Ayudas publicas y/o financiamiento'".

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