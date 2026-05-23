Feijóo cree que "hay que estar muy pringado para leer los 80 folios" de la imputación de Zapatero y salir a darle apoyo

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a recalcar que José Luis Rodríguez Zapatero no pudo delinquir sin tener detrás al Gobierno de Pedro Sánchez. En el cierre del XVII Congreso del PP de Baleares, que ha reelegido a Marga Prohens con el 99,93 por ciento de los votos, Feijóo ha reclamado "un cambio de clima" para poner fin a una etapa "en la que todo es corrupción y decadencia".

Tras mencionar la imputación de Zapatero, Feijóo ha destacado que el expresidente "no era un jubilado haciendo negocios sino que tenía detrás al poder, al Consejo de Ministros y a la Presidencia del Gobierno".

"Desde hace ya años, la única agenda del Gobierno es la de los tribunales. No tienen una agenda de servicios, de infraestructuras o de reformas estructurales, es una agenda permanente de tribunales", ha dicho.

Feijóo ha ironizado con que "no se podía esperar menos" que el apoyo a Zapatero expresado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que su partido "ovacionara a Ábalos", entre otras declaraciones y acciones que ha recriminado. "Hay que estar muy pringado para leer los 80 folios del auto de imputación y salir a darle apoyo", ha subrayado.

"Sánchez no sorprende, pero ¿de verdad no queda nadie en el PSOE que se sonroje con este Gobierno? ¿No queda un solo socialista que diga 'yo no me afilié para esto'? ¿Ningún socio que se avergüence? Este Gobierno es peor que la mafia", ha añadido.