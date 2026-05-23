El portavoz de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados y dirigente de Sumar, Enrique Santiago, ha dado una muestra enorme de la doble moral y el cinismo de su formación, ya que mientras defiende a Zapatero asegura que "evidentemente nunca" formarán parte de un Gobierno en el que haya habido "supuestos de corrupción" y que estos se hayan "permitido".

Durante una entrevista concedida al programa Parlamento de Radio Nacional, el líder comunista ha intentado marcar distancia, pero no mucha, ante los recientes escándalos que salpican al Partido Socialista. Sin embargo, su supuesta intransigencia ha chocado rápidamente con sus justificaciones sobre la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y su papel en operaciones como el rescate de Plus Ultra.

Al ser preguntado sobre si en la plataforma que todavía dirige Yolanda Díaz están tranquilos tras el cierre de filas del Ejecutivo con Zapatero, después de conocerse su reciente imputación, Santiago ha sostenido que "toda la izquierda" se encuentra "prudentemente" a la espera de la evolución judicial. En este sentido, ha coincidido en la necesidad de dejar trabajar a los jueces para determinar "qué es lo que hay" realmente en este caso, a pesar de las evidencias que ya ofrece el auto del juez Calama.

No obstante, el diputado ha insistido en que las líneas rojas de su coalición implican que "nunca" se sentarán en el Consejo de Ministros si se han producido casos de corrupción tolerados desde el poder, una advertencia que sólo puede ser considerada grotesca a la vista de lo ocurrido ya no sólo con el propio Zapatero, sino con José Luis Ábalos, que ya ha sido juzgado, y previsiblemente será condenado, por corrupción ejercida desde el Consejo de Ministros. Así, mientras está olvidando que una cosa son las responsabilidades judiciales y otra las políticas, Santiago ha reclamado que "todos" deben estar "muy vigilantes" y mantener una "actitud ética" intachable en la política. Una doble moral impresionante.

Defiende todos los rescates

Sin embargo, al abordar cuestiones concretas, el tono de Santiago se ha vuelto mucho más comprensivo. Cuestionado sobre la posibilidad de abandonar el Ejecutivo en caso de que se demuestre una connivencia oficial en el rescate de la aerolínea vinculada al chavismo Plus Ultra, el dirigente se ha mostrado "seguro" de que "eso no va a ocurrir". En un claro espaldarazo a la gestión socialista, ha defendido que "lo que ha habido es un acuerdo del Consejo de Ministros para rescatar seis compañías aéreas" y que este procedimiento se hizo "correctamente".

"No hay un problema de fondo sobre la idoneidad de los rescates ni sobre la mala utilización del dinero de los rescates, sino si ha habido intervenciones que han podido de alguna forma influir en determinadas decisiones", ha matizado el dirigente comunista, minimizando la gravedad del asunto, a pesar de que esas "intervenciones" serían extremadamente graves por sí mismas.

Zapatero, perseguido por Venezuela

En cuanto a la situación judicial de José Luis Rodríguez Zapatero, Santiago ha eludido cualquier crítica y no sólo eso, sino que ha abonado la teoría de la persecución judicial, asegurando que "no hay ninguna duda" de que el exlíder socialista "se ha buscado problemas por intentar participar en la solución de los problemas de Venezuela". A pesar de esta férrea defensa, ha dicho que existe "una línea roja difusa" entre el tráfico de influencias y las labores de asesoría de los ex altos cargos, sobre todo si son de izquierdas, le ha faltado reconocer.

Por ello, desde Sumar han aprovechado la coyuntura para reclamar una regulación más "estricta" de las actividades que realizan los expresidentes tras abandonar el Palacio de la Moncloa, con el fin de evitar que incurran en supuestos constitutivos de delito, así como la reactivación de la denominada Ley de Lobbies en el Congreso de los Diputados.