La trama del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero recurrió a la Fiscalía para boicotear la investigación del rescate a Plus Ultra: "La fiscal jefa es amiga".

Antes de que el caso fuera remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama. la titular del Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid, Esperanza Collazos, investigó el rescate de la aerolínea en contra del criterio de la Fiscalía. Cuando se inició la investigación del rescate de Plus Ultra, la fiscal general del Estado era Dolores Delgado. Posteriormente, fue sustituida por Álvaro García Ortiz.

Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF), al que ha tenido acceso Libertad Digital, recoge un intercambio de mensajes entre el empresario venezolano Rodolfo Reyes y el abogado Miguel Palomero. Según la investigación, Reyes es el accionista de facto de Plus Ultra y es exconsejero de la aerolínea. Es uno de los principales investigados y fue muy activo buscando contactos políticos para obtener las ayudas públicas. Por su parte, Miguel Palomero es un letrado que actuaba como intermediario y asesor de confianza de Reyes y el círculo de Plus Ultra. Facilitaba contactos con políticos y está siendo investigado también en la Audiencia Nacional.

Según la UDEF, "tras la concesión del primer tramo de la ayuda pública, las últimas conversaciones a las que se va a hacer alusión son en referencia al bloqueo judicial del importe del segundo tramo (34 millones de euros) por parte del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid. En este contexto, se producen varias conversaciones entre Miguel PALOMERO y Rodolfo REYES:

o 20/05/2021. Miguel PALOMERO dice que la fiscal jefa es amiga y que "hay que cortar esto".

o 24/05/2021. Miguel PALOMERO dice haber contactado con Julio MARTÍNEZ SOLA y ofrece su asesoramiento legal, poniendo en duda la estrategia de Santiago (FERNÁNDEZ LENA). Rodolfo REYES dice que quiere hablar con Miguel PALOMERO en Caracas.

o 25/05/2021. Miguel PALOMERO dice que hay que coordinar adecuadamente la personación de PLUS ULTRA en el procedimiento.

o 26/05/2021. Miguel PALOMERO dice que hay que diferenciar "lo de Rodolfo" de "lo de PLUS ULTRA". Rodolfo REYES le dice que hable con Santiago (FERNÁNDEZ LENA).

La conversación intervenida señala que "la fiscal jefa es amiga", pero sin especificar de qué fiscal se trata. La fiscal del caso Plus Ultra era María Luisa Llop, mientras las fiscal jefe provincial de Madrid era Pilar Rodríguez.

María Luisa Llop llevó inicialmente el Caso Plus Ultra en el Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid. Fue la fiscal del Ministerio Público asignada a la investigación sobre el rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra por la SEPI. Solicitó en varias ocasiones el archivo de la causa, argumentando que no había indicios suficientes de delito en la concesión de las ayudas.

En agosto de 2021 (mientras la jueza Esperanza Collazos estaba de vacaciones), pidió al juez sustituto que levantara la suspensión del pago de los 34 millones pendientes, permitiendo que se completara el rescate. Posteriormente fue ascendida a la Fiscalía de la Audiencia Nacional por decisión del entonces Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. Este nombramiento fue muy criticado y visto como un "premio" por su actuación en el caso Plus Ultra.

Por su parte, Pilar Rodríguez fue la fiscal jefe provincial de Madrid entre 2018 y 2026. Rodríguez fue investigada por un delito de revelación de secretos en el caso del entonces fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Recibió el sobrenombre de "fiscal cianuro" al asegurar que en la nota de prensa en la que se filtró información contra el novio de Ayuso daban "ganas de poner un poquito de cianuro".

El pasado mes de abril, la nueva fiscal general del Estado Teresa Peramato promocionó a Pilar Rodríguez como fiscal de la Sección de lo Social del Tribunal Supremo.

La conversación completa



[20/5/21, 22:32:47] Miguel Palomero: Mañana pregunto para que me digan de la juez del 15 como es

[20/5/21, 22:33:00] Miguel Palomero: Esperanza Collazos

[20/5/21, 22:33:15] Miguel Palomero: La instrucción es muy importante

[20/5/21, 22:33:26] Miguel Palomero: La fiscal jefa es amiga

[20/5/21, 22:33:33] Miguel Palomero: Hay que cortar esto

[20/5/21, 22:33:41] Rodolfo Reyes: Absolutamente

[20/5/21, 22:33:47] Rodolfo Reyes: Habla con Julio

[20/5/21, 22:33:57] Miguel Palomero: Vale[20/5/21, 22:34:11] Rodolfo Reyes: Y lo cortamos

[20/5/21, 22:34:11] Miguel Palomero: Hay que hacer un Kitchen Gabinet

[24/5/21, 13:52:56] Miguel Palomero: Hola

[24/5/21, 13:52:57] Miguel Palomero: Que tal

[24/5/21, 13:53:09] Miguel Palomero: Escribí y llame a julio y me dijo que se lo iba a comentar a vuestro abogado

[24/5/21, 13:53:13] Miguel Palomero: Hasta ahora no sé nada

[24/5/21, 13:53:27] Miguel Palomero: Yo desde luego presentaría un escrito al juzgado poniéndome a su entera disposición para remitir información y documentación que necesite

[24/5/21, 13:55:30] Rodolfo Reyes: Hola, saludos como vas ? Ok le comento a Julio

[24/5/21, 13:56:16] Miguel Palomero: De verdad no lo dejes

[24/5/21, 13:56:27] Miguel Palomero: Y separaría lo tuyo del resto

[24/5/21, 13:56:39] Miguel Palomero: Parece que al final vuestro abogado está a otras cosas

[24/5/21, 13:58:22] Rodolfo Reyes: Déjame hablar con Santiago

[24/5/21, 14:05:17] Miguel Palomero: A lo mejor considera otra cosa

[24/5/21, 14:05:41] Miguel Palomero: Yo ya lo he consultado con jueces penalistas y un abogado solo de penal

[24/5/21, 14:22:05] Rodolfo Reyes: Si me lo dijo Julio . Luego te cuento . Lo tengo muy presente. De hecho es una de las razones por las que quiero hablar contigo en CCS

[24/5/21, 14:22:30] Rodolfo Reyes: Santiago lo tiene claro. Ahora hablo con él

[24/5/21, 14:28:19] Miguel Palomero: Vale me alegro

[24/5/21, 14:28:24] Miguel Palomero: Yo es solo por ayudarte

[24/5/21, 14:39:20] Rodolfo Reyes: Gracias mi pana

[24/5/21, 14:41:14] Miguel Palomero: Siempre a la orden

[24/5/21, 14:41:22] Miguel Palomero: Que no se lo tome a mal Santiago

[24/5/21, 14:41:53] Rodolfo Reyes: Tranquilo el sabe que estas ayudando

[24/5/21, 16:32:56] Miguel Palomero: Ooook (...)

[25/5/21, 18:06:40] Miguel Palomero: He hablado antes con julio que parece que al final os vais a personal

[25/5/21, 18:06:45] Miguel Palomero: Personar

[25/5/21, 18:06:50] Miguel Palomero: Eso hay que coordinarlo bien no puede ser cualquiera

[26/5/21, 23:09:30] Miguel Palomero: No pude hablar con Julio

[26/5/21, 23:09:36] Rodolfo Reyes: pues aqui vamos en la ofic[26/5/21, 23:09:56] Rodolfo Reyes: hoy no he hablado con ellos

[26/5/21, 23:11:42] Miguel Palomero: Hemos quedado en hablar mañana a ver qué me diga

porque creo que hay que diferenciar lo tuyo de lo de plus ultra y los abogados, también

[26/5/21, 23:13:28] Rodolfo Reyes: importante hablar con santiago

(...)

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