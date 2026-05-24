De Zapatero a Gertrudis: asi funcionaba la trama

Según los informes incorporados a la causa de la trama Zapatero, los investigadores describen una estructura organizada y jerarquizada que habría operado mediante sociedades pantalla, contratos de asesoría y una red de intermediarios en España y Venezuela.

De acuerdo con la documentación policial y judicial, la organización estaría estructurada en tres niveles:

En la cúspide figuraría Zapatero, al que los propios investigados se referían presuntamente con expresiones como "ZP", "el amigo" o "el Presidente". Los investigadores sostienen que su papel no aparecía reflejado formalmente en contratos ni sociedades, circunstancia que califican como un "liderazgo no visible en la estructura formal", es decir en la sombra.

En un segundo escalón se situarían Julio Martínez Martínez, considerado operador en España y titular formal de varias sociedades utilizadas por la red, y Manuel Aarón Fajardo García, operador en Venezuela e hijo del senador socialista Francisco Fajardo Palarea. Según conversaciones intervenidas por los investigadores, Fajardo habría afirmado: "En el equipo del amigo estamos él y yo". Los informes también lo identifican como "la pieza de ZP en Venezuela".

El tercer nivel estaría compuesto por responsables de gestión administrativa y societaria. Entre ellos figuran María Gertrudis Alcázar Jiménez, conocida como "Gertru" y secretaria de la oficina de Zapatero, así como Cristóbal Cano Quiles, señalado como gestor del entramado empresarial vinculado a Julio Martínez.

Los investigadores sostienen que el grupo operaba bajo la denominación interna de "finance boutique" o simplemente "la boutique", término utilizado en mensajes y conversaciones intervenidas. Según la UDEF, los cobros y movimientos económicos se canalizaban mediante contratos de consultoría y asesoría que, presuntamente, actuaban como "mera justificación documental" para encubrir pagos y comisiones.

La investigación judicial analiza además la relación de esta presunta red con el rescate público de la aerolínea Plus Ultra, aprobado durante la pandemia por valor de 53 millones de euros. El juez instructor investiga posibles delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, organización criminal y falsedad documental. Zapatero ha sido citado a declarar como investigado ante la Audiencia Nacional.