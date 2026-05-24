La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) durante el mandato de la entonces ministra de Hacienda María Jesús Montero se ha visto salpicada en la investigación del caso Plus Ultra.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) denuncia que tras hacer diferentes requerimientos de información sobre el rescate de la aerolínea con 53 millones de euros que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez, la SEPI entregó documentación incompleta, carpetas vacías y archivos dañados.

Según el informe de la UDEF, al que ha tenido acceso Libertad Digital, "emitido el primer requerimiento, tras el análisis de la información aportada, se constata que la misma está incompleta, si bien las carpetas coinciden con lo indicado en el documento guía aportado por la SEPI, denominado: "índice de archivos y documentos del expediente plus ultra". No obstante, algunas de las carpetas se encuentran vacías de contenido y no tienen documentación (destacando especialmente las que contienen información relativa a las comisiones de seguimiento). Otros archivos no pueden ser abiertos (principalmente los archivos relativos a la subsanación de errores). En relación con las comunicaciones, los correos electrónicos incorporados al expediente, procedentes del conjunto de archivos facilitados, se limitan a intercambios entre el FASEE y la compañía aérea PLUS ULTRA, tanto de entrada como de salida, relativos únicamente al año 2025, por lo que no se aprecia en ellos información relevante en relación con la concesión de la ayuda pública".

"Al apreciarse que la documentación remitida era incompleta y presentaba las carencias señaladas, que impedían su análisis, se REITERÓ la petición anterior, requiriéndose además dos copias, todo ello motivado en los problemas técnicos que ya se habían indicado", añade.

"En fecha 11/02/2026 se emitió otro requerimiento judicial, el cual fue respondido mediante la facilitación de dos copias del expediente de referencia. En su respuesta, la SEPI indicaba que la información aportada equivalía a la presentada originalmente, a la que únicamente se añadía, según indicaban: "la información adicional referida al seguimiento de la financiación efectuado desde 18/12/2025 a fecha actual". Sin embargo, al comparar el contenido de la respuesta del primer requerimiento con el contenido de la respuesta de la reiteración, se observa que ambos difieren más allá de lo indicado por la SEPI", destaca.

"Por último, en fecha 15/04/2026 fue aportada a este grupo de investigación por la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, Plaza nº 2, la información obrante en poder de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, Plaza nº 15, en relación con el expediente de concesión de la ayuda pública de la SEPI", apunta.

"Algunas de las carpetas facilitadas entre la documentación aportada se encuentran vacías de contenido y no tienen documentación (destacando especialmente las que contienen información relativa a las comisiones de seguimiento). Otros archivos no pueden ser abiertos (principalmente los archivos relativos a la subsanación de errores), destaca.

"Asimismo, existen documentos referenciados en el expediente que no figuran entre los aportados. Como ejemplo, en la carpeta dedicada a la documentación aportada por PLUS ULTRA a Deloitte para la elaboración de su informe legal, no se encuentran documentos a los que Deloitte se refiere en el mismo y que deberían figurar entre los incluidos en el expediente, entre otros: o el certificado de estar al corriente de deudas con la Seguridad Social de fecha 24/02/2021 o el contrato arrendamiento de aeronave suscrito, 30/11/2019, con Modus Securitisation, S.A.), señala la UDEF.

Los correos electrónicos

La UDEF señala que "en relación con las comunicaciones, los correos electrónicos incorporados al expediente, procedentes del conjunto de archivos facilitados, se limitan a intercambios entre el FASEE y la compañía aérea PLUS ULTRA, tanto de entrada como de salida, relativos únicamente al año 2025, por lo que no se aprecia en ellos información relevante relacionada con la fase de concesión de la ayuda pública. Cabe señalar que dichos correos electrónicos existen o han existido, teniendo en cuenta que algunos de ellos figuran, en formato PDF, en la carpeta dedicada a la fase de seguimiento y, en menor medida, en la de la fase de concesión (periodo que nos ocupa). Sobre esta última fase, han sido hallados tres documentos PDF que reflejan como, desde la SEPI, se solicita cierta documentación a PLUS ULTRA para la subsanación de los errores de la solicitud".

"Por lo tanto, queda patente que tuvo lugar un flujo de comunicación entre los directivos de PLUS ULTRA y José Ángel PARTEARROYO MARTÍN (Director de Participadas IV de la SEPI) al menos en esta fase de concesión de la ayuda pública, no habiendo sido dichas comunicaciones incorporadas al expediente, salvo alguna excepción en formato PDF. Como ejemplo, podemos observar la respuesta por parte de PLUS ULTRA a la petición de subsanación de errores efectuada el 22/12/2020, pero no así la petición por parte de la SEPI de fecha 14/12/2020", concluye.

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