La trama de Plus Ultra celebró la concesión del rescate antes de su aprobación

El juez encargado de la investigación del caso Plus Ultra que ha imputado al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha señalado que constan mensajes entre los empresarios Julio Martínez Martínez y Rodolfo Reyes en los que se celebra la concesión del rescate a la aerolínea días antes de la decisión formal del Consejo Gestor y de su aprobación definitiva llevada a cabo el 9 de marzo. "Mi mayor felicitación por haber conseguido el objetivo", señaló Martínez Martínez.

Zapatero ha sido imputado por el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad. De esta manera, Zapatero se convierte en el primer presidente del gobierno imputado en democracia.

"Julio Martínez Martínez: ‘Mi mayor felicitación por haber conseguido el objetivo. Sin dudas, ha sido consecuencia del excepcional labor desarrollada Por el equipo de Plusultra. De esta excelente labor he sido informado y felicitado por la propia SEPI’. Rodolfo Reyes: ‘Sin duda muchas gracias por el apoyo. Tiempo difíciles que solo se sortean con el apoyo de los amigos y de las buenas relaciones’", recoge el auto al que ha tenido acceso Libertad Digital.

Esta conversación recuerda a los mensajes intercambiados por la trama Koldo en el marco del rescate a la aerolínea Air Europa. Las personas involucradas en el rescate de esta compañía durante la pandemia también parecían conocer el transcurso del rescate. De hecho se filtró a la prensa la noticia de que el Gobierno estaba ultimando el rescate de la compañía.

Los mensajes recogidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, tal y como publicó Libertad Digital, apuntaron a un mensaje enviado el 8 de agosto por el empresario Víctor de Aldama a Javier Hidalgo, CEO del grupo Globalia y empresa matriz de Air Europa. "A ver cuándo reconoces que hay cosas que se hacen bien, imbécil, que mira que te cuesta". El rescate de la compañía no se aprobó de manera oficial hasta 3 de noviembre de 2020.

Zapatero: presunto líder de la trama

La información contenida en el auto que señala la celebración prematura, a la que ha tenido Libertad Digital, tambien sitúa al expresidente socialista como el presunto líder de "un estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias".

El auto también apunta al ex ministro de Transporte José Luis Ábalos por ser una de las dos vías con las que contaba la aerolínea para lograr sus objetivos. No obstante, el auto precisa que para alcanzar los objetivos ansiados por Plus Ultra el "papel predominante" fue el del expresidente.

De hecho, el juez considera que los indicios recabados reflejan la existencia de una red organizada dedicada al ejercicio de influencias sustentada en los contactos de Rodríguez Zapatero. La red habría beneficiado a terceros con la condición de clientes, los cuales abonaban determinadas cantidades de dinero a cambio de los servicios prestados.

En la estructura también destaca el papel del empresario Julio Martínez Martínez que se encargaría según el magistrado de actuar tanto de interlocutor con los clientes como de actuar como receptor y ejecutor de las directrices de Zapatero. Todo ello mientras gestiona el entramado de sociedades para canalizar los fondos.

El magistrado también ha señalado que dentro del entramado Zapatero impartió instrucciones para la creación de sociedades en territorios off-shore y para adoptar estrategias para desvincularse formalmente de la estructura. De esta manera la estructura investigada no se limita al territorio español.

En concreto el juez precisa que se creó al menos una sociedad de estas características: Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco. Estas empresas están participadas al 100% por Idella Consulenza Strategica, entidad que suscribió con Plus Ultra in contrato para cobrar un 1% del rescate a la aerolínea (530.000 euros).

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