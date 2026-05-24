La trama Plus Ultra tenía relaciones directas con un alto cargo de Maduro que autorizó sus vuelos a Venezuela

La trama Plus Ultra, de la que sería 'el vértice' el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, mantenía influencias certeras sobre determinadas instituciones del régimen bolivariano de Nicolás Maduro. Entre estas, tenían contacto con el mayor general Juan Manuel Teixeira Díaz, el presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), órgano que aprobó vuelos de la aerolínea a Venezuela en plena pandemia.

¿Qué es el caso Plus Ultra? El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la Sepi. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno. A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases. La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos. Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la Sepi en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras. Leer más

El exlíder del PSOE ha sido imputado este martes por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad. Además, el juez de la Audiencia Nacional Luis Calama ha acordado hasta cinco registros de sedes mercantiles que podrían estar relacionados con el caso, entre ellas, la sede del despacho de Zapatero, ubicada frente a la sede nacional del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz. En el marco de estas actuaciones, el magistrado instructor ha levantado el secreto de sumario revelando que investiga supuestas mordidas a Zapatero a cambio de influir en la administración, no solo española, sino también en la de la Administración del régimen bolivariano que ahora rige Delcy Rodríguez, apodada la Dama por la trama.

En un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, el magistrado instructor asevera que la influencia hacia el presidente del INAC provendría de Julio Martínez Martínez, el "lacayo" de Zapatero. La trama habría utilizado esta influencia para provocar que el Gobierno autorizase vuelos internacionales de Plus Ultra cuando el régimen todavía prohibía este tipo de vuelos comerciales a causa de la pandemia de la covid-19.

En concreto, se recoge una conversación en marzo de 2021 entre Julio Martínez Martínez y Teixeira, en la que el primero le envía un documento de pago por el que la compañía tendría que pagar más de 258.000 dólares para saldar una deuda con el Estado venezolano y poder realizar viajes internacionales. Martínez Martínez habría hecho las labores de intermediario con Julio Martínez Sola, presidente de la compañía. Más tarde, el 16 de ese mismo mes de marzo, Teixeira informa al "lacayo" de Zapatero de que los vuelos habían sido aprobados.

Es necesario poner en contexto la situación pandémica que el país caribeño vivía por entonces. Hacía tan solo unos tres meses que Venezuela se había abierto a vuelos con ciertos países: Panamá, Turquía, México, República Dominicana e Irán. Sin embargo, los vuelos a otros países no fueron permitidos hasta, al menos —hay que tener en cuenta que las informaciones del Régimen pueden ser contradictorias y, sobre todo, escasas— julio de ese mismo año. Teniendo en cuenta que, a día de hoy, la aerolínea solo ofrece vuelos desde Venezuela hasta España y no con los anteriores países citados, lo lógico es pensar que los vuelos eran a España. Por tanto, la aprobación de los vuelos estaría contraviniendo las propias instrucciones de la dictadura. En este caso, se estaría realizando una excepción con Plus Ultra.

"El 29 de julio de 2021, Juan Manuel Teixeira Díaz reenvía a Julio Martínez Martínez una captura de pantalla que se corresponde con el fragmento de una conversación mantenida con Julio Martínez Sola, en la que le indica: ‘Esos vuelos no cuentan con aprobación’. A lo anterior, Julio Martínez Sola le responde: ‘Lo sé mi general, esperemos que sean aprobados’. Juan Manuel Teixeira Díaz escribe a Julio Martínez Martínez y responde: ‘Me estoy enterando del problema que tienen allá en Madrid con los pasajeros afectados por el vuelo no autorizado. Mi preocupación radica en que le estén diciendo a los pasajeros que la culpa es de las autoridades venezolanas cuando eso es falso. La culpa es de la aerolínea por comercializar vuelos sin contar con la autorización del país de destino. Yo agradezco revertir esa información a los pasajeros y protegerlos como establece la norma Sr. Julio y para futuras oportunidades comercializar solo los vuelos que cuenten con autorización. Estas situaciones no favorecen para nada al sector’", recalca el auto. En este contexto, se entiende que el INAC hizo la vista gorda con la ilegalidad cometida por Plus Ultra después de que Martínez Martínez mediara con el alto cargo venezolano.

"Gracias por la ayuda"

"El 30 de julio de 2021, Julio Martínez Martínez comunica que Plus Ultra le pide que interceda ‘en la autorización del INAC por el vuelo CCS-Mad del sábado’. Juan Manuel Teixeira Díaz le contesta con dos imágenes que contienen la reseña de los vuelos y le indica: ‘Esos son los vuelos. No hay más’", continúa el auto. Al día siguiente, una persona registrada como 'Z' en la agenda del teléfono de Julio Martínez Martínez le envía el siguiente mensaje: "En tiempo y forma. Exitosa gestión...". Julio Martínez Martínez responde a Juan Manuel Teixeira Díaz y le agradece, señalando expresamente que Plus Ultra le ha indicado que los vuelos están aprobados: "Muchas gracias por su ayuda".

Por esta gestión, Análisis Relevante cobró una comisión, según el auto, de al menos 450.000 euros. Un pago que habría recalado en las arcas de Zapatero.

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