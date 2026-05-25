De presumir de honestidad a lucrarse con Plus Ultra: la UDEF acorrala a Zapatero

Recuperamos los momentos sonoros más virales de la última jornada en el programa de Es la Mañana de Federico en esRadio: las declaraciones más polémicas, los careos parlamentarios y las voces de quienes hoy son noticia.

La hemeroteca de Zapatero sobre corrupción

Así hablaba Zapatero en una entrevista con Jordi Évole sobre la corrupción y los casos que salpican al PSOE. El expresidente presumía de transparencia, honestidad y la necesidad de asumir responsabilidades políticas. En las últimas horas, la UDEF ha situado a Zapatero en la cúspide de la trama del rescate de Plus Ultra.

Los informes le señalan como principal beneficiario económico a cambio de sus favores y su influencia para obtener el rescate público de 53 millones de euros durante la pandemia. De momento, el expresidente no tiene previsto pronunciarse hasta su declaración, el próximo 2 de junio.

La conexión entre Moncloa y el lobby de Zapatero

Zapatero reclutó al actual director de la Oficina Económica de Moncloa, Manuel de la Rocha, para una reunión organizada por la sociedad Análisis Relevante, con el objetivo de captar clientes. Según los asistentes, De la Rocha asistió para hablar de los fondos europeos ante una cartera de posibles clientes para la sociedad de Julio Martínez Martínez.

Hoy también conocemos que la exmujer de Manuel de la Rocha aparece relacionada con el lobby de Zapatero, que recibió un pago de más de 200.000 euros de Inteligencia Prospectiva: una empresa fantasma, sin oficina física ni prácticamente ingresos.

El PP catalán convoca su congreso con Fernández respaldado por Génova

El PP Catalán ha convocado este domingo su congreso para el próximo 27 de junio, con el objetivo de fortalecer su proyecto en Cataluña y favorecer el empujón que lleve a Feijóo a la Moncloa. Alejandro Fernández cuenta con el apoyo de la dirección nacional, por lo que volverá a presentarse para encabezar el partido después de las tensiones con Génova. Los candidatos a la presidencia del PP catalán podrán presentar su candidatura hasta el próximo 1 de junio, con el aval de al menos 300 afiliados.

Veinte años después, el Real Madrid volverá a votar presidente

Y finalmente, Enrique Riquelme ha presentado su candidatura a la presidencia del Real Madrid. Este domingo, la Junta Electoral ha aprobado el proyecto del empresario, dando por buenos el preaval y el aval bancario, además de la composición de su Junta Directiva. Veinte años después habrá elecciones en el Real Madrid.

Este lunes, el órgano tendrá que decidir la fecha de los comicios previstos para las próximas semanas entre Riquelme y Florentino Pérez.

El Rocío arranca con el salto de la reja cinco minutos después que en 2025

El salto de la reja a las 3:02 de la madrugada ha dado comienzo a la procesión de la Virgen del Rocío de este año. El salto ha tenido lugar tan solo 5 minutos más tarde que el año pasado. Los participantes con la Virgen al hombro han alcanzado la nave central de la ermita acompañados del sonido de las campanas. A su salida, la esperaban miles de fieles.