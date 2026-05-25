El partido Iustitia Europa ha presentado ante la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid una denuncia para investigar si hubo influencias en la actuación del Ministerio Fiscal en el caso de Plus Ultra, que tiene como imputado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, y piden pide que se reconozca a la fiscal a la que hacía referencia la presunta trama.

Este sábado se conocía un informe de la UDEF en la que los presuntos miembros de la trama recurrieron a la Fiscalía para boicotear la investigación del rescate de la aerolínea. En uno de los mensajes intervenido se puede leer que el abogado Miguel Palomero escribe: "La fiscal jefa es amiga". Además de otras expresiones que aparecen recogidas en el informe como "hay que cortar esto" o "hay que hacer un Kitchen Cabinet".

De esta manera, la denuncia interpuesta por Iustitia Europa, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, señala que tiene como objetivo "esclarecer si pudo existir cualquier contacto, influencia, instrucción, intervención informal o apariencia objetiva de parcialidad que hubiera podido afectar, directa o indirectamente, a la actuación del Ministerio Fiscal en relación con el rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas S.A. y, en su caso, deduzca testimonio al órgano competente".

En una nota de prensa solicitan que "se determine la identidad de la persona aludida en dichas comunicaciones" además de la posible existencia de "contactos formales o informales con investigados o intermediarios, y la trazabilidad del criterio fiscal mantenido en relación con el desbloqueo de fondos públicos y las posteriores solicitudes de archivo o sobreseimiento".

Después de la mencionada referencia a la buena relación con una fiscal por parte de la presunta trama, continúa relatando la denuncia, "consta en las actuaciones que, con posterioridad a estas comunicaciones de presunta influencia, el Ministerio Fiscal mantuvo una posición procesal activamente favorable al desbloqueo de los 34 millones de euros y, posteriormente, interesó el sobreseimiento de las actuaciones".

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