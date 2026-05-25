El aviso de Álvarez de Toledo tras escuchar a Otegi: "El siguiente paso es la plurinacionalidad"

En medio de la nueva crisis abierta por la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y el debate sobre la supervivencia del conglomerado de partidos a la izquierda del PSOE, Arnaldo Otegi lanzó hace unos dés el aviso de lo que en su opinión es lo esencial: un "programa" que arranque "por la reforma plurinacional".

La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo ha rescatado sus declaraciones, en las que el líder de EH Bildu abogaba por "intensificar los contactos" para dotarse de un programa que "le dé un propósito a lo que resta de investidura y la siguiente". "Estamos en la fase de transformar el Estado", afirmaba Otegi, "en términos sociales, en términos plurinacionales, y detener la reacción".

Hace unos días lo planteó el pavón que tuvo por jefe de gabinete. Ahora lo confirma el terrorista que tiene por socio. El siguiente paso es la plurinacionalidad. Es decir, la derogación de la España constitucional. Llevamos años advirtiéndolo. Sánchez no preside un Gobierno;… https://t.co/Qhhq3Ll0C9 — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) May 25, 2026

Otegi insistía en no centrarse en el quién sino en ese "programa de mínimos", unas palabras que para la diputada confirman que "el siguiente paso es la plurinacionalidad, es decir, la derogación de la España constitucional".

"Llevamos años advirtiéndolo. Sánchez no preside un Gobierno; encabeza un proceso de ruptura. Cuánto más acorralado, más destructivo. Su maniobra: plebiscitar las próximas elecciones en torno al régimen: Monarquía del 78 o República plurinacional. El todo o nada de la corrupción", señala Álvarez de Toledo, que en su mensaje también recuerda las palabras de otro hombre próximo al sanchismo, el exasesor de Moncloa Iván Redondo.

En una entrevista en Servimedia, Redondo aseguró que España es un "Estado plurinacional del sur de la Unión Europea" y que "Cataluña es una nación, Euskadi es una nación y Galicia es una nación dentro de España". Y Sánchez, dijo, podría mantenerse en el poder después de las próximas generales apoyado por la misma mayoría "plurinacional" que le llevó a La Moncloa.