El arsenal de joyas y piedras preciosas que escondía Zapatero en su despacho
La UDEF localizó numerosas joyas y collares con piedras precisos en la caja fuerte localizada en un despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
Collar tipo gala con incrustaciones negras y acabado plateado.
Conjunto de collares y colgantes de perlas y cuentas en tonos blancos, azules y negros.
Colección de accesorios con cadenas, pendientes y relojes de distintos estilos.
Conjunto de joyería plateada con incrustaciones negras y diseño floral.
Lote de relojes de pulsera con acabados plateados y dorados.
Pendientes y broche plateados con piedras oscuras en forma de lágrima y detalles brillantes.
Joya plateada de estilo clásico con pedrería y piedras preciosas negras.
Brazalete plateado con piedra central oscura y detalles de pedrería brillante.
Tres relojes, estilo Cartier o Longines.
Conjunto de pulseras doradas, dos de ellas con piedras blancas, acompañado de cuatro pendientes dorados redondos y ovalados, dos de ellos con detalles granates.
Anillos plateados con posiblemente perlas, cuatro pendientes plateados también con perlas, dos pendientes de color dorado con piedras rojas y broches dorados con piedras de colores.
Conjunto de tres collares de color verde y cruz dorada y plateada y dos brazaletes dorados.
Collar plateado con pedrería y 14 piedras azules.
Collar con dos piedras verdes.