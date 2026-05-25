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España

El arsenal de joyas y piedras preciosas que escondía Zapatero en su despacho

La UDEF localizó numerosas joyas y collares con piedras precisos en la caja fuerte localizada en un despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

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Collar tipo gala con incrustaciones negras y acabado plateado.

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Conjunto de collares y colgantes de perlas y cuentas en tonos blancos, azules y negros.

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Colección de accesorios con cadenas, pendientes y relojes de distintos estilos.

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Conjunto de joyería plateada con incrustaciones negras y diseño floral.

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Lote de relojes de pulsera con acabados plateados y dorados.

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Pendientes y broche plateados con piedras oscuras en forma de lágrima y detalles brillantes.

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Joya plateada de estilo clásico con pedrería y piedras preciosas negras.

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Brazalete plateado con piedra central oscura y detalles de pedrería brillante.

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Tres relojes, estilo Cartier o Longines.

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Conjunto de pulseras doradas, dos de ellas con piedras blancas, acompañado de cuatro pendientes dorados redondos y ovalados, dos de ellos con detalles granates.

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Anillos plateados con posiblemente perlas, cuatro pendientes plateados también con perlas, dos pendientes de color dorado con piedras rojas y broches dorados con piedras de colores.

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Conjunto de tres collares de color verde y cruz dorada y plateada y dos brazaletes dorados.

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Collar plateado con pedrería y 14 piedras azules.

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Collar con dos piedras verdes.

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