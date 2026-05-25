El cinismo de Zapatero: se desmarca de la trama corrupta alegando "conjeturas" y "venganza" por apoyar a Sánchez

La estrategia de defensa de José Luis Rodríguez Zapatero ante su imputación judicial ya está en marcha, y sigue a rajatabla el manual del sanchismo: victimización política, balones fuera y desprecio a los informes policiales. A través de un portavoz autorizado —el presidente del Ateneo de Madrid y exasesor de Moncloa, Luis Arroyo—, el expresidente del Gobierno ha tildado de "conjeturas disparatadas" las conclusiones de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que lo sitúan en la "cúspide" de una red de tráfico de influencias y control de flujos financieros.

Sin embargo, el relato exculpatorio que Zapatero ha intentado colocar este lunes en RTVE choca frontalmente con la cruda realidad de los hechos investigados, que Libertad Digital ha ido desgranando al detalle basándose en el sumario y en las resoluciones del juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama.

Las "excusas" de Zapatero

Los tres principales argumentos esgrimidos por el entorno del expresidente chocan frontalmente contra la tozuda realidad de los informes policiales y judiciales

Su portavoz afirma que el auto del juez se basa en dos informes de la UDEF que hacen "suposiciones" y "conjeturas completamente disparatadas" para atribuirle una conducta delictiva grave. Pero lo que Arroyo califica de "conjeturas" son, en realidad, vínculos financieros trazados minuciosamente por la Policía Judicial, cruces de llamadas, agendas incautadas y correos electrónicos. La UDEF no "supone", acredita un organigrama jerarquizado donde el expresidente presuntamente utilizaba su ascendencia política para abrir puertas a una red mafiosa a cambio de contraprestaciones económicas camufladas. Y el juez Calama no imputa por impresiones, sino por indicios racionales de criminalidad.

La versión de Zapatero sostiene que esta investigación es un "ataque brutal" motivado por el "contexto político" de 2023, asegurando que los problemas judiciales le vienen por haberse volcado en la campaña electoral del 23-J para salvar a Pedro Sánchez. Pero el calendario judicial desmonta por completo esta teoría conspirativa de la izquierda. Las pesquisas sobre la trama de corrupción no nacen de ningún mitin del PSOE, sino de denuncias previas, auditorías de contratos y un exhaustivo rastreo de cuentas bancarias y comisiones ilegales que la UDEF llevaba tiempo investigando de forma silenciosa. Vincular una macrocausa penal por corrupción con la "venganza" por apoyar a Sánchez supone un ataque directo más a la independencia judicial.

Su portavoz también defiende que, desde que dejó la Moncloa en 2012, Zapatero trabaja en multitud de causas legítimas y que, si tiene acceso a determinadas personas, es simplemente porque fue presidente. Insiste en que todo es "perfectamente legal" y está declarado a Hacienda. La realidad de la investigación dice que estar al corriente con el fisco no exime de la comisión de un delito de tráfico de influencias. Lo que el juez Calama investiga no es si Zapatero cobra una conferencia, sino el uso de su condición de exjefe del Ejecutivo para mediar en favor de empresarios de la trama, desbloquear contratos millonarios y actuar como el conseguidor en la "cúspide" de una organización. El delito de tráfico de influencias reside en la ilegalidad del acto de intermediación y el beneficio derivado, por mucho que los ingresos se intenten blanquear bajo el paraguas de supuestas "asesorías" o "causas internacionales".