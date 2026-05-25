El director de 'El Plural' desconcierta con un mensaje presumiendo de su vínculo con las hijas de Zapatero

El auto de imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, citado a declarar el próximo 2 de junio, llegó acompañado de registros en su despacho y también en WhatheFav, la empresa de márketing de sus hijas, Alba y Laura, y que también aparece en el extenso auto del juez Calama como receptora de fondos de la trama.

Uno de los informes de la UDEF sobre la trama sostiene que el "principal beneficiario final de los fondos obtenidos por la red sería José Luis Rodríguez Zapatero y la sociedad WhatheFav, cuyas administradoras y socias son sus hijas, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, justificándose nuevamente el trasvase de fondos a partir de contratos que servirán como mera justificación documental". La consultora, según los indicios acumulados por las pesquisas de los investigadores, habría recibido un total de 745.457 euros de empresas vinculadas a la trama Plus Ultra.

En medio del escándalo, y cuando se especula con la posible imputación de ambas (una acusación ya lo ha solicitado), ha sorprendido el mensaje lanzado este fin de semana por el director de El Plural en redes sociales. Chema Garrido ha afirmado en X que "Scrolling, la sección cultural y juvenil" de su periódico, "está dirigida por Whathefav, la agencia de Laura y Alba Zapatero". "Un trabajo brutal y un equipazo genial. ¡Qué orgullo!", apostilla enlazando los contenidos publicados en Instagram.

Scrolling, la sección cultural y juvenil de @El_Plural (y de la que tanto presumo), está dirigida por Whathefav, la agencia de Laura y Alba Zapatero. Un trabajo brutal y un equipazo genial. Qué orgullo! ❤️https://t.co/OAckdV8zNe — Chema Garrido (@JoseMGarrido) May 24, 2026

En efecto, El Plural, que este lunes sigue defendiendo al expresidente desacreditando la investigación, lanzó en otoño de 2025 esta sección, sin hacer referencia en aquella ocasión al papel de las hijas de Zapatero. La web, apuntaba, ofrecería "artículos originales, entrevistas, críticas, reportajes y vídeos exclusivos, abarcando tanto las tendencias más populares como las joyas ocultas que merecen atención. El contenido estará dirigido a todo tipo de público, tanto a los más fanáticos como a nuevos curiosos". Habría, señalaba, reseñas de discos, películas, libros, juegos, entrevistas, encuestas y "vídeos y contenidos multimedia pensados para redes y plataformas digitales".

En su mensaje, Garrido sacaba pecho de lo que había "presumido" de la sección y los internautas se han apresurado a responder destacando que sólo una vez en estos meses ha enlazado algún contenido suyo.